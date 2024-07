Los resultados no son importantes en pretemporada, pero las sensaciones sí. Y las de este Valencia no son buenas. Los problemas en ataque cada vez son más alarmantes. El equipo no encuentra el camino al gol. Ni siquiera al área rival. Los de Rubén Baraja encadenaron el cuarto partido sin ganar y, lo más peligroso, no dispararon entre los tres palos en los noventa minutos. Solo un gol en los primeros cuatro amistosos del verano (el de Sergi Canós al PSV) es un bagaje demasiado pobre. Incluso para estas semanas de preparación estival. El agujero en ataque se hace grande sin fichajes. El Derbi contra el levante puso de manifiesto la necesidad de reforzarse del centro del campo hacia adelante de forma urgente. Ha llegado el mes de agosto. Cada vez quedan menos días para el debut oficial en LaLiga contra el Barcelona del 17 en Mestalla. El Pipo y el equipo necesita la ayuda del club en el mercado de fichajes. Los refuerzos no pueden esperar.

El problema en fase ofensiva arranca en el doble pivote. Pepelu sigue sin encontrar un socio de garantías en el centro del campo. Ninguna pareja funciona. Ni Javi Guerra ni Hugo Guillamón ni André Almeida dieron un paso adelante contra los granotas. El equipo tiene un déficit en tareas de construcción. No hay continuidad en el juego. Lo malo es que tampoco están funcionando las bandas. El equipo está echando de menos a Diego López (Juegos Olímpicos) y Fran Pérez (lesionado) y pide refuerzos a gritos. Los jóvenes Hamza Bellari, David Otorbi y Martín Tejón están dejando detalles interesantes por fuera, pero Baraja necesita más y mejores herramientas en los extremos como lleva pidiendo desde el año pasado. Y Luis Rioja en el Alavés. Lo que daría el técnico por tener a su disposición al futbolistas del Alavés, veterano y contrastado en la élite del fútbol español.

El equipo genera poco en fase ofensiva y los primeros perjudicados son los delanteros. Rafa Mir, Hugo Duro y Alberto Marí han arrancado la pretemporada demasiado aislados. Los tres se dejan la vida en cada partido, pero están poco asistidos sin balones en condiciones. Ninguno se ha estrenado este verano. Son responsables, pero no culpables.

Lo positivo: Dimitrievski y los centrales de la casa

El equipo sufre a la hora de construir y generar jugadas de peligro. Baraja y el club tienen mucho trabajo por delante este mes. Afortunadamente, el equipo hace muchas otras cosas bien. Sobre todo en fase defensiva. Los del Pipo siguen siendo el equipo ordenado y comprometido del último año y medio. Las cosas funcionan atrás. Especialmente bajo palos. La portería es la posición que genera menos dudas de toda la plantilla. Stole Dimitrievski volvió a demostrar, como en Eindhoven, que ofrece plenas garantías para la portería del Valencia con o sin Giorgi Mamardashvili (ayer vio el Derbi desde la ventana del vestuario de Paterna). La otra buena noticia en la línea defensiva fue el rendimiento alto de la pareja Iker Córdoba-Rubén Iranzo. También de César Tárrega durante la segunda parte. Paterna continúa abasteciendo al Pipo de centrales de la casa. Jesús Vázquez también continúa en una línea ascendente y cada vez se le ve más preparado pasa asumir el lateral izquierdo sin José Luis Gayà.