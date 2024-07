Mamardashvili se pierde el Derbi

Giorgi Mamardashvili no participará en el amistoso contra el Levante que se disputa esta tarde en el Antonio Puchades de la ciudad deportiva de Paterna. El portero del Valencia no ha entrado en la convocatoria, ni siquiera ha salido a calentar como el resto de suplentes y no está previsto que juegue el Derbi contra los azulgranas. La idea de Rubén Baraja es que se incorpore a la competición de forma progresiva. De hecho, no se descarta que el internacional georgiano tampoco juegue el sábado contra el Leeds United.

'Mamar' completó el martes su primer entrenamiento de pretemporada con el Valencia a las órdenes del Pipo tras haberse incorporado el lunes a la disciplina del equipo de Rubén Baraja. El guardameta del Valencia estaba llamado a ser la 'venta importante' de la entidad este verano, pero la ausencia de ofertas y el hecho de que el jugador vea con buenos ojos la posibilidad de quedarse hacen apuntar hacia otros activos. El mercado tiene la última palabra.