El Valencia CF empató contra el Levante en el Antonio Puchades y los focos, lógicamente, fueron al mercado de fichajes. Con una plantilla con demasiados puntos débiles, los refuerzos siguen siendo la gran incógnita, ya que a estas alturas apenas han llegado dos en el bando valencianista: Rafa Mir y Stole Dimitrievski. Uno de los que contestó a las preguntas sobre ese mercado de fichajes fue el lateral derecho de Baraja, Dimitri Foulquier. «Yo soy futbolista, me dedico a dar el máximo, y ya está. Cuanto mejor plantilla tengamos será mejor para todos», señaló el futbolista, que restó importancia lógicamente a los resultados de la pretemporada, no tanto a las actuaciones.

«El marcador no es lo más importante la verdad. A todos nos gustaría ganar 3-0 todos los partidos, el fútbol no es así. Estamos cogiendo ritmo y estoy tranquilo», aseguró. Sobre si se queda seguro en el Valencia o en algún momento puede estar en el mercado para encarar una salida, el futbolista no quiso analizar esa posibilidad. «Como he dicho yo soy futbolista. En el fútbol todo es posible, así que nunca voy a decir que jamás, pero estoy aquí, llevo un tiempo aquí y estoy muy contento», señaló.

Protagonistas El partido entre el Valencia y el Levante, además de por el reencuentro de Pepelu y el Levante, tenía a otros dos grandes protagonistas en el foco. El primero de ellos era Giorgi Mamardashvili. Tras una fantástica Eurocopa, el conjunto de Baraja recuperó hace unos días a su portero, que pasó sin problemas el reconocimiento médico y ya ha estado entrenando a las órdenes del Pipo y con Ochotorena. Su salida parecía la más clara al arranque de mercado pero por el momento no se ha recibido una oferta por encima de los 40 millones de euros y el nombre elegido para la venta ‘gorda’ podría ser otro. Ayer no tuvo minutos y se le pudo ver muy atento desde un vestuario del Antonio Puchades mirando lo que hacían sus compañeros.

Por su parte, Dani Gómez sí que estuvo en convocatoria pero se quedó sin minutos de nuevo y su salida parece un hecho, aunque no está tan claro que sea dirección Valencia CF. Cabe recordar que le quedan dos años de contrato y el Levante no quiere que vuelva con un solo año por delante y con la sartén por el mango. Además, la negociación por parte del Valencia empieza muy a la baja y hay clubes incluso en la categoría de plata que estarían dispuestos a mejorar las condiciones ofrecidas desde Mestalla. En cualquier caso, el jugador estaría, lógicamente, más por la labor de volver a Primera.