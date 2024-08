De Paul recuerda su etapa en el Valencia

Rodrigo De Paul, internacional con Argentina y actual jugador del Atlético de Madrid, ha recordado en la jornada de hoy su etapa en el Valencia CF durante una entrevista para un medio de su país. En el año 2014 se cerró su traspaso al club valencianista, procedente de Racing Club de Avellaneda. El acuerdo inicial unía al argentino con el Valencia durante 5 años, aunque acabó saliendo antes a pesar de las grandes esperanzas que había en su futuro y en que todavía era un jugador muy joven y con proyección.

De Paul ha contado para el programa argentino, Nadie Dice Nada, una anécdota divertida que le ocurrió tras fichar por el club blanquinegro: "Pizzi me llama para ir a Valencia y me dice 'voy a formar un equipo alrededor tuyo'. El día que llego, entro al hotel y sale Pizzi con las valijas: 'me echaron', me dijo". Y es que el mediocentro llegó a Valencia por petición del que iba a ser su entrenador, Juan Antonio Pizzi, del que no llegó a recibir órdenes porque fue sustituido por el brasileño Nuno Espírito Santo. También la figura de Roberto Fabián Ayala y de Rufete fueron importantes en la operación que permitió al argentino vestir la camiseta del Valencia.

Debut con récord

Rodri De Paul debutó en la Liga en 2014, contra el Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuan. Entró como cambio de Paco Alcácer en el minuto 22 del segundo tiempo, pero poco duró en el terreno de juego, ya que fue expulsado de manera injusta y accidental al minuto de entrar, por protegerse con el codo ante un rival y. Duró 62 segundos en el campo y batió un récord porque se convirtió en el debutante en ser expulsado más rápido en la historia de la liga española.

Tras el percance en su primer partido como valencianista y la sanción de cuatro partidos, tuvo algunos problemas para encajar dentro de la idea de juego del entrenador, Espírito Santo. Sin embargo, con el transcurso de la temporada fue ganándose más minutos y se podía intuir el gran futbolista que había en el argentino.

De Paul con el Atlético de Madrid / EFE

Segunda temporada con múltiples entrenadores y cesión

La temporada 15/16 fue irregular dentro del club, con muchos cambios en la dirección del banquillo. Inició el curso Nuno Espírito Santo, pero en noviembre se marchó para ser sustituido por el inglés Gary Neville, quien también acabó saliendo del Valencia y reemplazado por Pako Ayestarán. Aunque este último no tuvo el placer de dirigir al argentino, ya que tras solo jugar 4 de las 13 primeras jornadas y con alguna oportunidad más con Neville, en el mercado de invierno se le ofreció al jugador la opción de salir.

Optó por regresar a Argentina, a Racing de Avellaneda, para acabar la temporada. Sin embargo, el curso siguiente, pese al contrato con el club valencianista, De Paul decidió continuar su carrera profesional en el Udinese de la Serie A. No tuvo el espacio necesario en el Valencia y ahora es una pieza clave en el Atleti del Cholo y con la selección argentina, con la que ha conquistado dos Copa América y un Mundial.