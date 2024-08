Penúltima bala para revertir la dinámica antes del arranque liguero

Este sábado los de Baraja disputan el quinto encuentro de preparación ante el Leeds United en el Elland Road de Inglaterra. El Valencia CF tiene una nueva oportunidad para revertir la dinámica negativa en la que está envuelto el equipo antes de que empiece la liga. Con dos empates ante Castellón (0-0) y Levante UD (0-0) y dos derrotas frente a Deportivo Alavés (0-1) y PSV (2-1), el Valencia CF no conoce la victoria en una pretemporada en la que solo ha visto portería en una ocasión. El reciente empate a cero en el derbi debe servir como un punto de inflexión para el conjunto blanquinegro.

Después de uno de las peores inicios recordados, los jugadores y cuerpo técnico deben dar un paso al frente y probar que pueden alcanzar el nivel mostrado la temporada pasada, sobre todo los de arriba. El club solo acumula un gol en cuatro partidos, unas cifras muy preocupantes para una entidad como el Valencia CF. Al equipo le está costando combinar en el plano ofensivo y crear ocasiones. Sin ir más lejos, en el amistoso frente al combinado 'granota' no dispararon a puerta en 90 minutos. El equipo necesita urgenmente que efectivos como Rafa Mir y Hugo Duro, a los que avalan sus registros goleadores, se reconcilien con el gol.

Baraja no puede esperar a que el mercado de fichajes solucioné los problemas de una plantilla que se queda muy corta. Parece que el técnico valencianista debe asumir que quizás no le satisfagan sus demandas y empezar a pulir el proyecto con lo que tiene. La base es la misma de la pasada campaña, una temporada en la que, a pesar de no llegara lo que se pidió, logró pelear por Europa hasta el final.

El Leeds es la penúltima bala del equipo antes del arranque liguero más complicado de los últimos años. Al Pipo y a sus jóvenes jugadores les espera el Barcelona (J.1), el Athletic Club (J.3), el Villarreal (J.4), el Atlético de Madrid (J.5) y el Girona (J.6) en un primer mes de temporada infernal de máxima exigencia y responsabilidad para el entrenador y para el club. El 17 de agosto está programado el debut frente al club blaugrana, solo una semana después del último partido preparatorio en el Trofeu Taronja ante el Eintracht Frankfurt.

Baraja, lastrado por las bajas

El Valencia CF afronta el partido ante el Leeds con la baja de un Giorgi Mamardashvili que se queda fuera de la convocatoria. El portero georgiano se incorporó al trabajo con el grupo el pasado lunes tras disfrutar de sus vacaciones posteriores a la Eurocopa. Tampoco fue citado el miércoles ante el Levante. Con su futuro en el aire, la decisión alimenta las dudas sobre su continuidad. Al guardameta se suman las bajas de los lesionados Canós, Fran Pérez, Gayá, Jaume y Diakhaby, los olímpicos Diego López y Mosquera, y Yarek, que goza de unos días de vacaciones tras su triunfo en el Europeo Sub-19. Con el que sí que podrá contar es con Dani Gómez. El reciente fichaje se sumó al entrenamiento de ayer con el grupo y estará disponible. Los canteranos Tejón, Otorbi, Rodrigo, Calvo, Córdoba, Iranzo, Hugo y Abril, también prestarán apoyo a Baraja como viene siendo habitual en este Valencia.