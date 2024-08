Baraja recurre a Otorbi y Jesús Vázquez ante la falta de extremos

Primer ensayo general de cara al inicio de temporada. El encuentro en Elland Road ha terminado de confirmar las malas sensaciones de esta pretemporada. Las bajas en los extremos continúan mermando al Valencia, que tuvo que echar mano del canterano Otorbi, que fue el hombre más destacado en ataque, y de Jesús Vázquez para ocupar estas demarcaciones. La dirección deportiva encabezada por Miguel Ángel Corona tiene mucho trabajo por hacer en este último mes de mercado para evitar cualquier susto durante la temporada.

La reciente lesión de Canós dejaba al Valencia sin extremos del primer equipo, sumándose a la baja de Fran Pérez por molestias en la lumbar y a Diego López, concentrado con la selección española en los Juegos Olímpicos. Ante esta situación, los refuerzos en las bandas debían de ser prioritarios y, a falta de menos de dos semanas del inicio de Liga, siguen sin haber movimientos de entrada. El caso de Luis Rioja fue el que más sacó a relucir los problemas de la dirección deportiva, incapaz de enviar una oferta al Alavés por el futbolista con el que sí habían alcanzado un acuerdo.

Ante esta situación, Baraja optó por David Otorbi por banda derecha y Jesús Vázquez por izquierda para el inicio del partido frente al Leeds. El problema de los extremos también tuvo repercusión en el lateral izquierdo, donde tuvo que jugar Correia ante la falta de jugadores después de avanzar la posición de Jesús. El extremo del filial valencianista fue el único hombre en ataque que intentó algo diferente. Aprovechándose de su velocidad, Otorbi pudo correr en alguna ocasión la banda derecha de Elland Road, siendo el arma valencianista más peligrosa sobre todo a la espalda de la defensa inglesa.

Jesús Vázquez en el encuentro frente al Leeds / VCF

Por parte de Jesús, el lateral no tuvo tanta incidencia en ataque, ayudando sobre todo a Correia en defensa aprovechando su condición más defensiva. El lateral estuvo correcto en una posición que quedó clara que no era la suya, pero que debe de ocupar en casos de urgencia como este y no ser un recurso habitual, más aún cuando el Valencia no dispone de otro lateral izquierdo en plantilla.

Con la expulsión de Rafa Mir, Baraja quitaba del campo a Foulquier y Otorbi, colocando a Jesús Vázquez en su posición y devolviendo a Correia al lateral derecho. Con un 4-4-1, Martín Tejón ocupó la banda izquierda y Almeida jugó por derecha hasta que fue desplazado al centro del campo con la entrada de Hugo González en los últimos minutos del encuentro. Tras un rebote en la defensa rival, Martín Tejón anotó el gol valencianista en lo que fue el único tiro a puerta valencianista del partido.

Nuevo encuentro con sensaciones muy pobres de cara al inicio de la nueva temporada. Sin llegar a área rival ni generar peligro, el Valencia suma una nueva derrota en pretemporada y continúa sin vencer. Comienza a ser preocupante la falta de recursos que dispone Baraja sobre el césped, así como la inacción de la dirección deportiva a la hora de darle los fichajes que el equipo necesita. La semana que viene el Valencia enfrentara su último partido de preparación en el Trofeu Taronja ante el Eintracht previo al debut en Liga frente al FC Barcelona en Mestalla, donde el técnico valencianista en caso de llegar sin fichajes ni recuperar a ningún lesionado, volvería a tener que inventarse algún recurso de urgencia.