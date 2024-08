Dani Gómez se estrena como valencianista sin demasiada suerte

Dani Gómez se incorporó el pasado viernes a las órdenes de Baraja y ya ha gozado de sus primeros minutos con la camiseta blanquinegra. El Valencia CF ha afrontado su quinto partido de pretemporada frente al Leeds United y el último fichaje, a pesar de solo acumular un entrenamiento con su nuevo club, ha viajado a Inglaterra, saltando al verde en el minuto 70. El delantero ha ingresado al césped con el marcador en contra (2-0) y un partido totalmente controlado por los ingleses. Aun así, el ex del Levante se ha mostrado incansable con sus presiones constantes y acechando la portería rival, en busca de un gol que, finalmente, terminó llegando. El tanto de Martín Tejón ha sido insuficiente en una nueva derrota del equipo, que no logra darle la vuelta a su mala racha en pretemporada, tras un encuentro donde el futbolista criado en la cantera del Madrid no tuvo una actuación vistosa. Sobre todo, después de la expulsión de Rafa Mir, ya que es un '9' que destaca por tener movilidad y asociación con los futbolistas de su alrededor.

Dani ha llegado poco rodado al amistoso, puesto que no había jugado los dos últimos partidos de la preparativa con su antiguo club por su posible salida. El Leeds ha sido una primera toma de contacto para entrar en la dinámica del Pipo e integrarse con sus nuevos compañeros, a los que conoció el pasado viernes y donde transmitió su felicidad por aterrizar en Valencia. "Estoy muy feliz, ya tenía muchas ganas de estar aquí, de conocer a los compañeros, la Ciutat Esportiva de Paterna, de estar con el míster…", dijo después de completar su primer entrenamiento. Adaptarse a la familia valencianista no le costará demasiado, dado su pasado con Baraja en el Tenerife y la gran amistad que cultivó con Pepelu en el Levante e inferiores de la selección.

A petición del técnico valencianista, el de Alcorcón es el tercer fichaje del curso para ayudar a Rafa Mir y Hugo Duro en la búsqueda del gol. La entidad de Mestalla no está logrando crear grandes ocasiones en este inicio de pretemporada y el recién fichado puede aportar soluciones. El objetivo de Dani es recuperar la mejor versión de su carrera que, curiosamente, fue en el Tenerife del Pipo. Con 9 goles en 28 partidos y participando en todos los partidos, el delantero firmó una gran temporada que le valió para elevarse a la máxima categoría. En su primera puesta en escena no pudo estrenarse como valencianista, pero Rubén Baraja confía en las pretensiones de un futbolista que está llamado a ser importante bajo sus órdenes.