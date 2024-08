La opción Luis Rioja no está descartada

La posible llegada de Bryan Zaragoza no descarta el fichaje de Luis Rioja. El Valencia no ha olvidado al extremo del Alavés. El andaluz sigue en los planes de la dirección deportiva para reforzar la banda en este mercado de verano. El club no ha atacado su fichaje en propiedad todavía porque antes tiene que resolver la ‘patata caliente’ de Samu Castillejo. Ese es el motivo por el cual el Valencia no ha presentado la oferta al Alavés. Peter Lim no autoriza su llegada hasta que el Valencia no se quite de encima el alto salario del malagueño.

El Valencia y Rioja esperan el momento mientras cada vez son más los clubes interesados. Osasuna y Mallorca llamaron a la puerta del futbolista este verano. El Valencia y Rioja tienen un acuerdo cerrado desde hace semanas y confían en cerrar la operación. El Alavés no será un problema. El club babazorro tiene un acuerdo con el jugador para facilitar su salida. El jugador conoce el interés de Rubén Baraja y de momento no ha tomado ninguna decisión a pesar del retraso del Valencia. La opción Rioja sigue abierta a pesar de los problemas económicos y la posible cesión de Bryan.