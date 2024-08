Mamardashvili entra de nuevo en escena en el mercado

El mercado del Valencia es una incógnita. Lo que hoy es blanco mañana puede ser negro. Y con Mamardashvili la situación es una montaña rusa desde hace meses. Antes de que acabara la liga, la sensación en el seno de la entidad es que el georgiano iba a ser salvo sorpresa la venta gorda a finales de curso. De hecho no preocupaba en exceso que el portero no hubiera sido ya la venta antes de la Eurocopa, ya que se entendía que podía ser incluso positivo de cara a la revalorización de un activo. Y así fue. Con su selección el jugador demostró que es sin duda uno de los grandes talentos del mundo en su posición y ya la temporada pasada dejó claro que no tiene techo. Por todo eso, como es normal, grandes clubes europeos han fijado sus ojos en él aunque la realidad es que hasta el momento ninguno ha puesto dinero sobre la mesa. Tampoco el Newcastle que se marchó de la primera escena después de ver las peticiones del Valencia CF, aunque después se dejó el dinero en Vlachodimos. Ahora, Atlético de Madrid y Liverpool lo tienen en el radar.

El cuadro rojiblanco siempre ha estado tras la pista del portero del Valencia CF. Desde su debut hace tres temporadas, el jugador llamó la atención de muchos clubes y el Atlético es uno de ellos. Oblak es una leyenda pero desde el Metropolitano quieren prepararse para la salida de uno de los mejores porteros de la última década y eso pasa por asegurarse a otro jugador de rendimiento inmediato y que sea capaz de aguantar la presión. Ahí entra en juego la figura de Mamardashvili, que en Mestalla ha sido capaz de estar por encima de una situación económica y deportiva muy por detrás de la que merecía por escudo e historia. El georgiano es un valor seguro. Conoce LaLiga, cada vez mejor con el idioma y es un jugador que en un bloque como el de Simeone encajaría por forma de ser tranquila y que no genera ningún problema. Por todo eso, el interés rojiblanco es lógico, pero no basta con eso, ya que hay que poner casi 40 millones de euros sobre la mesa, que es la tasación que le dio el Valencia cuando arrancó el cuadro de Mestalla. Por mucho que en las últimas semanas pueda considerar bajar esa cifra hasta los 35 kilos.

Por Giorgi sin embargo no han llegado ofertas todavía convincentes y que sean ‘irrechazables’. Al menos de momento. En ese escenario se encuentra también el Liverpool, quien como informó la Cadena Cope en la jornada de ayer está decidida en hacerse con los servicios del jugador georgiano. El cuadro ‘red’ tiene un contexto idéntico al del Atlético de Madrid con Oblak. Allisson es un portero que ha marcado una época en Anfield y que ha sido parte importante de la Premier y la Champions que conquistaron con Jurgen Klopp, pero los años pasan para todos y hay otros proyectos que pueden seducirle. Además de que hay que estar preparado para una posible marcha. Y en ese escenario entra el cuadro de Anfield, quien sin embargo podría cerrar el fichaje de Giorgi este verano y dejarle cedido en algún equipo una temporada. Así lo adelantaba Relevo ayer, que además informaba que el Bournemouth es uno de los mejor situados si se produce esa operación, ya que Iraola está muy interesado en contar con el georgiano. En cualquier caso, Giorgi, de momento, no sale de Mestalla.