Yarek da un respiro a Baraja con su vuelta a los entrenamientos

Yarek Gasiorowski se incorpora hoy a las órdenes de Baraja después de disfrutar de una semana de vacaciones tras su triunfo en el Europeo Sub-19. El técnico valencianista recupera a un jugador llamado a ser importante para reforzar la defensa. En este primer tramo de pretemporada, la línea defensiva ha sido un rompecabezas para la entidad valencianista. El Pipo se ha visto obligado a tirar más de la cuenta de los canteranos Rubén Iranzo e Íker Córdoba, puesto que solo ha contado con César Tárrega y Cenk Özkacar con ficha del primer equipo. La lesión de larga duración de Diakhaby, sumada a las convocatorias de Yarek (Europeo Sub-19) y Mosquera (Juegos Olímpicos), han limitado mucho el trabajo de Baraja de cara al arranque liguero.

El de Polinyà del Xúquer se ha perdido el primer mes de pretemporada con el Valencia, pero ha tenido su preparación particular con ‘La Rojita’. Desde que acudiese a la convocatoria del Europeo el pasado 27 de junio, el central ha disputado todos los minutos posibles, liderando a un equipo hasta la victoria del campeonato y consagrándose como el mejor central, formando parte del once ideal del torneo. Las estadísticas que ha cosechado el formado en Paterna, no solo lo han elevado a la categoría de defensor más destacado del campeonato, sino que ocupa el Top 5 de mejores jugadores de la competición.

Baraja vuelve a contar con los servicios de Yarek para resolver el problema de los centrales. Con Cenk en la rampa de salida y una hipotética final de Mosquera en las Olimpiadas (9 de agosto), Tárrega y él son los mejores posicionados para ir preparando el arranque liguero. De momento, el de Aldaya ha cumplido en estos primeros partidos amistosos en los que ha demostrado la experiencia adquirida en su paso por Valladolid. Aun así, los de Mestalla no están firmando una buena pretemporada y, aunque el foco está puesto en el dilema ofensivo, la cuestión defensiva no se pasa por alto. El equipo ha encajado 5 goles en 5 partidos, manteniendo la portería a cero solo en dos de ellos. Exactamente ante Castellón y Levante, equipos de Segunda División. Además, cabe resaltar que la cifra de tantos encajados podría haber sido mucho mayor de no ser por las magníficas actuaciones de Dimitrievski, que salvó los muebles en varias ocasiones frente a PSV y UD Levante.

Las sensaciones que ha dejado el Valencia en cuestiones defensivas son que le falta contundencia y que cede demasiadas ocasiones. Al equipo no le ha dado para competir al nivel requerido y pide a gritos experiencia para el centro de la zaga. Sumando los partidos de liga en Primera de Mosquera, Yarek y César Tárrega, el club de Mestalla suma solamente 59 partidos. Mosquera ha jugado 45 partidos, todos con el Valencia; Yarek jugó 14 partidos, su totalidad con el escudo del murciélago; y César Tárrega solo ha disputado 7 minutos repartidos en dos encuentros con el Valencia.

El campeón del Europeo afronta una nueva temporada en el mejor momento de su carrera. Esta campaña es su oportunidad para dar el salto al primer nivel y demostrar que está preparado para devolver al equipo de su vida al lugar que merece. El Valencia CF tiene el futuro asegurado si logra mantener a sus dos perlas criadas en Paterna: Yarek y Mosquera.