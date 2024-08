Ofensiva por Bryan Zaragoza

El Bayern de Múnich ya tiene una oferta formal de la entidad valencianista para la cesión de Bryan Zaragoza. El Valencia CF envió ayer una propuesta oficial por la cesión pura sin opción a compra del jugador en la que expresó su limitación económica para asumir el salario total del extremo. El salario de Bryan está cerca de los 3 millones de euros netos, cifras a las que ni de lejos puede hacer frente un Valencia que asumiría, como mucho, el 50 por ciento. Para completarse la operación, el jugador bávaro debería renunciar a parte de su nómina o hacerse cargo el club alemán. Se repite la táctica utilizada en el caso ‘Mir’. El delantero renunció a gran parte de salario para cumplir su deseo de volver a lo que fue su casa.

En cuanto a la postura del jugador, Bryan Zaragoza ve con buenos ojos la posibilidad de recalar en el Valencia. A Bryan le parece un gran club y le seduce la posibilidad de jugar en un campo mítico como Mestalla. Asimismo, desde el club bávaro consideran el Valencia como una plaza idónea para el extremo. Si bien es cierto que la opción del Girona le ofrecía Champions League, desde el Bayern prefieren que Bryan se curta en un equipo con cierta presión. Además, coexiste el peligro de no contar con el protagonismo suficiente con el fichaje de Bryan Gil y la competencia de Tsygankov en las bandas. Valencia es un contexto diferente, con titularidad asegurada y muchos minutos por jugar. De hecho, fue Max Eberl, director deportivo del club, el que con unas declaraciones post partido entre el Bayern y el Tottenham, definió la situación del jugador en Alemania: «Cuándo miramos las posiciones de los extremos, a Bryan puede resultarle difícil conseguir muchos minutos de juego con nosotros. Por lo tanto, estamos tratando de encontrar la cesión adecuada para él».

Bryan Zaragoza con la camiseta del Bayern / EFE

A priori, existe un acuerdo cerrado entre ambas entidades con las cantidades que comentábamos y que ha transmitido el Valencia. Solo faltaría el sí de Peter Lim, que a día de hoy no ha aceptado el movimiento, a la espera de alguna salida. Una venta que sería aún más necesaria en el caso de que el jugador no acepte una rebaja de salario. La entidad valencianista debería de ingresar liquidez con la salida de algún jugador, como viene siendo habitual con el modelo actual de la gestión deportiva.

La estructura de la gestión del Valencia CF depende en exclusiva del visto bueno de su máximo accionista y acaba retrasando las operaciones más de lo deseable. Movimientos tan sencillos como una cesión pura sin opción a compra se dilatan semanas, o, incluso, como ocurrió con Rafa Mir, hasta el año. Cantidades que no superan el millón de euros para el equipo valencianista puede suponer negociaciones toscas y duraderas. El caso de Luis Rioja es una evidencia de la situación por la que pasa el club. La dirección deportiva es incapaz de encarrilar un fichaje en el que todas las partes están de acuerdo con la operación. El modelo no permite las incorporaciones sin que sean precedidas por salidas, lo que bloquea por completo las opciones del entrenador para formar un equipo competitivo.

Reforzar la posición del extremo es el principal objetivo desde que se inició la pretemporada y, a falta de once días para el arranque liguero, aún no han habido movimientos de entrada. Baraja ha insistido en la necesidad de dar un salto de calidad en una demarcación que, además, sufre de falta de efectivos. Con las recientes lesiones de Sergi Canós y Fran Pérez, sumadas a la convocatoria de Diego López para los Juegos Olímpicos, el Pipo está recurriendo a los canteranos Otorbi y Tejón, o al defensor Jesús Vázquez. El técnico valencianista está haciendo malabares para compensar escasez de extremos y en sus planes la incorporación de Bryan Zaragoza vendría como anillo al dedo. Lo considera fundamental, ya que ve obligatorio aumentar el nivel por los costados, incluso con una operación de cesión sin opción de compra.

Bryan Zaragoza es el objetivo número uno, mientras que Rioja espera poder salir del Alavés / SD

LUIS RIOJA

No está descartado La posibilidad de que Bryan Zaragoza aterrice en Valencia no condiciona el fichaje de Luis Rioja. El interés por el extremo del Alavés sigue patente en el club de Mestalla. La operación con el club ‘babazorro’ es totalmente independiente a la del extremo bávaro. El jugador tiene un acuerdo cerrado con el club que no ha podido llevarse a cabo por lo de siempre, no hay luz verde de arriba. Hasta que no se resuelva el tema de Samu Castillejo, será muy difícil encaminar las negociaciones por Rioja. La gran masa salarial de Castillejo es el motivo por el cual la entidad valencianista no ha presentado una oferta formal al Alavés. El máximo acciones ha puesto freno a una operación que no se llevará a cabo a menos de que se libere la nómina del malagueño.

El Valencia y Rioja esperan el momento mientras cada vez son más los clubes interesados. Osasuna y Mallorca llamaron a la puerta del futbolista este verano. Desde hace semanas, el acuerdo entre Rioja y el Valencia está cerrado y confían en cerrar la operación. Ni el Deportivo Alavés, ni Rioja serán un problema. El extremo está deseando venir a Mestalla y formar parte de un club histórico en la liga española. Es conocedor del interés que Baraja tiene por él y el hecho de que se mantenga a la espera demuestra su disposición.