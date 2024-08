Pepelu y André Almeida despiertan intereses en el mercado

En el Valencia hace muchos veranos que la felicidad no existe. Son muchos los clubes que están en apuros económicos en el fútbol europeo y en especial en España por una liga de Tebas que no tiene sentido, pero la realidad es que en Mestalla está haciendo más daño que en otras ciudades. La gestión de Meriton ha llevado a los aficionados a ver cómo la plantilla sigue estando lejos de lo que merece una entidad como el Valencia y para colmo cada verano hay salidas. Además de los nombres de Mamardashvili y Javi Guerra, otros futbolistas como Almeida o Pepelu, quienes también tienen interés de otros clubes aunque por el momento no ha llegado ninguna en firme.

Pepelu

El centrocampista de Dénia es uno de los jugadores más importantes del esquema de Rubén Baraja, y su gran temporada no ha pasado desapercibida. A principio de verano se habló de un fuerte interés de la parte alta de la Bundesliga. RB Leipzig, Eintracht y Dortmund fueron los equipos con los que se relacionó al '18' valencianista. Ahora parece que es el equipo de Frankfurt el que más fuerza podría hacer con una oferta de 20 millones, según informa Onda Cero.

En el caso del portugués, es la Premier League la que podría hacerse con el '10' blanquinegro. La sombra de Mendes parece volver rondar Mestalla y el Wolverhampton podría poner dinero sobre la mesa para hacerse con el luso, aunque de momento no haya ninguna oferta en firme, tal y como informa As, que añade que el precio de salida podría estar entre los 12 y 15 millones.