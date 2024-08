Corona: "Rechazar propuestas por mucho dinero es una forma de invertir"

¿Teníais un acuerdo firmado con el Atleti? ¿Fue correcto que el jugador no entrenase si no había nada firmado?

Es una práctica habitual el cruce de contratos, conversaciones telefónicas, el propio Atleti pidiendo que viaje el jugador porque lo que falta por cerrar es inapreciable prácticamente.

En lo que respecta a nosotros, es un trámite habitual y está sobre lo más normal de los acuerdos que hemos hecho. Entiendo que unos abodagos del Atlético d Madrid no hacen comentarioss si no existiese un acuerdo ya, luego ya se terminan de perfila cláusulas, etc. Firmado no estaba si no no estaría aquí.

Repecto a proteger a Javi sabéis que es práctica habitual este tipo de decisones, que no se toma sin el acuerdo del jugador, que facilite que en el transcurso del tiempo pueda viajar para cerrar.