El once de Baraja a una semana del arranque de LaLiga

El Athletic-Getafe del próximo jueves 15 será el pistoletazo de salida para LaLiga EASports y, como siempre, lo hace sin que el mercado esté cerrado al igual que en el resto de las ligas importantes. Con esa posibilidad de seguir vendiendo y comprando, la mayoría de los clubes cambiarán algunas de sus caras cuando llegue septiembre y entonces, ya de una vez por todas, baje la persiana de otro mercado veraniego. El Valencia no es menos en ese sentido y es que a estas alturas del verano apenas ha firmado a tres jugadores, de los cuales si la plantilla se queda como está solo uno tiene el cartel de titular: Rafa Mir. Con la operación de Javi Guerra caída, el 4-4-2 de Baraja sin moverse y la ausencia de nuevas caras para las bandas, ¿cuál podría ser el primer once del Pipo ante el Barcelona?

Mamardashvili no ha disputado ningún amistoso hasta la fecha, llegó tarde gracias al descanso extra por la Eurocopa , pero es el titular si no sale de Mestalla. El georgiano de hecho es el único jugador del Valencia CF en el once con mayor valor de mercado según la web Transfermarkt. El damnificado en ese sentido sería uno de los fichajes de la temporada. Dimitrievski llegó a Mestalla con la ilusión de defender la meta del cuadro de Mestalla, está totalmente integrado y está trabajando a un nivel altísimo. El cuerpo técnico está muy contento con él, pero si Giorgi no sale su papel es el de segundo portero.

En la defensa la situación tiene varios frentes. El primero es el de las lesiones. Gayà todavía no está disponible y aunque es indiscutible en el lateral su lesión obliga a buscar alternativas, como ha hecho el Pipo durante toda la pretemporada. En ese sentido, las alternativas son tres dependiendo también de lo que suceda en el extremo con la bala Jesús Vázquez. Si el lateral tiene que actuar de extremo ante el Barcelona ante la ausencia de jugadores de ese perfil y para apostar por un doble lateral, Foulquier o Thierry actuarían a pierna cambiada uno en el lateral izquierdo y el otro en su zona natural por la derecha. Eso permitiría frenar a un Lamine Yamal que se antoja el jugador más peligroso del cuadro culé y que actúa desde esa zona del costado izquierdo valencianista (ataque derecho del Barcelona). La otra opción es apostar por doble lateral con Foulquier y Thierry por derecha y Jesús en su zona natural como lateral izquierdo.

En el eje central hay menos dudas. Aunque Mosquera está en estos momentos en los JJOO está con ritmo de entrenamiento y no tiene ese desgaste de partidos porque no está jugando. Fue uno de los mejores centrales de la competición pasada y es indiscutible. A su lado Yarek parte como teórico titular después de su buena compenetración el curso pasado aunque Tárrega es otra de las caras positivas de este 2024. Estuvo a gran nivel en el Valladolid y en pretemporada ha demostrado que es capaz incluso de arreglarle la vida a Cenk.

En la medular la situación es similar. En el medio hay un indiscutible: Pepelu. El centrocampista de Dénia fue uno de los mejores el curso pasado y busca pareja. Guillamón fue el que mejor rendimiento le dio en cuanto a resultados. Con él empezó la racha precisamente ante el Barcelona, pero al final volvió a desaparecer. La alternativa es un Almeida que se siente más cómodo con algo más de libertad o Javi Guerra, quien como interior disfruta más que en un doble pivote. En la banda, por su parte, Diego López es el único disponible con Canós KO por lesión y la incógnita Fran Pérez, con quien no se quieren cometer riesgos. Otorbi es el plan B, visto lo visto en pretemporada y Martín Tejón también ha dejado buenos momentos por fuera.

Por último está la delantera. Ahí Rafa Mir y Hugo Duro parecen la pareja clara para arrancar el curso. Con dos puntas como ya hizo Baraja con Yaremchuk en un 4-4-2 que hasta el momento, al menos de puertas hacia adentro, parece no cuestionarse.