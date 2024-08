Leslie Okay, la última ‘perla’ del Juvenil ‘A’

El lateral de origen ghanés se incorpora al Juvenil ‘A’ del Valencia CF proveniente de la Academia Sima Montverde de Florida, escuela que también formó al futbolista del Mestalla Ali Fadal, quien ya debutase con el primer equipo en amistosos de pretemporada y Copa del Rey. El jugador ha firmado por 3 temporadas hasta la campaña 2026/27, según ha informado Esport Base. El joven futbolista nacido en Ghana, capitán de su equipo, pertenece a la generación de 2016 y es una apuesta de mucho talento y proyección para formar parte del equipo de Oscar Sánchez y con perspectiva de ir entrando en la dinámica del filial valencianista, como ya hiciera su predecesor. El defensor izquierdo alberga un gran físico incansable y explota la banda con continuas subidas y bajas, aportando también en lo ofensivo.

La academia de Estados Unidos es una mina de oro que está sabiendo aprovechar la entidad valencianista, que cada vez son más las miradas que sondean el mercado estadounidense. Los responsables de la Academia que dirige Luis Martínez viajaron a EEUU para hacer un seguimiento a los jóvenes de mayor proyección. La Academia que dirige Luis Martínez no deja de trabajar para el Valencia. En cualquier club, pero más en uno de la situación económica del Valencia, el trabajo de captación es vital. Está por ver si Okay será el nuevo Ali Fadal, pero con fichajes así el conjunto de Mestalla solo puede ganar. Esta tierra es una mina, los valencianos de hecho cada vez ganan más peso en La Roja y por ello es imprescindible que el talento de aquí no se escape, pero el de fuera hay que tenerlo muy controlado.

El fichaje llega para reforzar un juvenil que no acabó de cuajar la temporada pasada tras finalizar en quinta posición del Grupo VII. El zurdo no ha sido el único, el técnico Óscar Sánchez aterrizó el pasado mes de mayo para realzar el vuelo del División de Honor. Sánchez cosecha una larga trayectoria en los banquillos, en su mayoría como segundo entrenador. El ex futbolista estuvo en el banquillo del Orihuela como primer entrenador; Real Murcia y Sochaux-Montbéliard francés de segundo, entre otros.