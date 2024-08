Diego López: "Intentaremos que esta temporada sea buena para recompensar al valencianismo su apoyo"

Diego López y Cristhian Mosquera ya están en València. Los recientes ganadores de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París aterrizaron esta mañana en Manises después de hacer historia con la Selección Española en la gran cita olímpica. Sin tiempo de descanso, ambos futbolistas se incorporarán lo antes posible a los entrenamientos a las órdenes de Rubén Baraja.

Afectado por un golpe que le ha hecho disfrutar de menos minutos en los JJ.00, Diego López se mostró tremendamente contento con el metal conseguido a pesar de haber vivido los últimos partidos desde fuera: "Desgraciadamente nos tocó vivir desde fuera del campo, se pasa peor fuera, los nervios son peores, pero aportamos nuestro granito de arena y tuvimos la recompensa". "Aún no he respondido a nadie, no he tenido mucho tiempo, estoy muy feliz por toda la gente que se acuerda de nosotros".

En un momento tan importante en su carrera deportiva, no quiso olvidarse del valencianismo: "Vemos que nos apoyan muchos, sobre todo mensajes anónimos de valencianistas que están orgullosos de que hayamos conseguido el oro e intentaremos que esta temporada sea buena para recompensarlo".

Diego y Mosqura estarán esta tarde noche en el Trofeo Taronja, aunque evidentemente no disputarán minutos. Sin embargo, el asturiano sí asegura que se incorporará a los entrenamientos lo antes posible para estar al cien por cien en la primera jornada de liga contra el Barça. "Esta tarde iremos a Mestalla con el equipo y desde mañana a primera hora trabajaremos con el grupo pensando en el partido del sábado que es el más importante". Sobre su contratiempo físico explica que "fue un golpe, he ido progresando, tengo aún molestias pero pude completar entrenos con el grupo en París y contra el Barça espero estar al cien por cien".

Mosquera tiene claro que quiere seguir en el Valencia

En la misma línea que su compañero, Mosquera se mostró feliz con el oro y dio las gracias por el apoyo recibido: "Estamos asimilándolo todavía, muy pocos están al alcance de lograr esto pero sabíamos que teníamos un grupo increíble, estoy muy contento con esta gran recompensa. Siempre se lo dedico todo a mi familia, son mis mejores amigos, siempre están apoyándome, cuando pueden me acompañan a los estadios".

Preguntado por su futuro, el zaguero aseguró que "si, claro que tengo ganas de seguir en el Valencia. Mañana ya a entrenar con ganas y esta noche a ver el partido".