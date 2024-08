Mosquera: "Estoy muy centrado y contento en el Valencia"

Seguro que ha habido momentos buenos y malos, ¿Qué ha sido lo más duro?

Mosquera: Momentos duros no ha habido, es una experiencia increíble, que tienes que disfrutarla, exprimirla al máximo. Hay momentos en los que quieres participar más pero el equipo no va en la misma dirección si no suman todos. A mí me ha tocado sumar desde fuera y dar lo mejor de mí.

Diego López: Quizás la derrota contra Egipto nos alertó, pero son cosas que pueden pasar y era el momento donde tenía que pasar. Hemos hecho una familia muy buena y el resultado está aquí.