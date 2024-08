El objetivo de Diego López: "Conseguir meternos en esos puestos de Europa"

Corona aseguraba hace unos días que el objetivo lo marcarán los partidos y los futbolistas. Hace un año Layhoon reconocía que era la permanencia. Ayer, por su parte, Diego López fue claro. «Es una manera muy buena de empezar la temporada. Ya vienes con la inercia de conseguir algo positivo. Como la pretemporada pasada, empezar así siempre te da alas y este año espero mejorar. Tanto individualmente como el grupo, que se consiga meter en esos puestos de Europa. Lo lucharemos", señaló.

Aunque con la plantilla actual parece complicado, el futbolista ha demostrado que sabe dónde está y que en el Valencia no se puede hacer otra cosa que no sea tener ambición y tratar de ir a por todo. Esa es la realidad de un jugador que viene de tocar el cielo con la selección española en París. Y eso demuestra que no todo está perdido y aunque Meriton ha empequeñecido la entidad, aún hay gente en ese vestuario que sabe que el Valencia de mínimos no debe existir. Sino todo lo contrario.

En cualquier caso, el equipo es consciente de todas las debilidades y el propio Baraja está pidiendo fichajes. Sorprendió por su parte el hecho de que el Pipo no compareciera en una rueda de prensa en la que habitualmente siempre está el entrenador del Valencia CF. Más aún al tratarse de la primera toma de contacto con la afición desde la temporada pasada.