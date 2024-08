El triunfo que no lo parece en el Trofeu Taronja

El Trofeu Taronja ya no es lo que era. Se ha devaluado de la mano del propio club por la gestión nefasta de Meriton Holdings y la directiva que tiene al mando. Más allá del resultado del partido, que al tratarse de un amistoso acaba siendo lo de menos, la ceremonia es cada vez más desangelada. Por muchos factores: falta de grandes referentes, plantillas que tienen una alta probabilidad de sufrir grandes cambios en las semanas posteriores a la celebración de la cita y un descontento generalizado con la manera de llevar los asuntos de la entidad. El Valencia se ha dejado, otra vez, muchos de los deberes del mercado de fichajes para el tramo final del mes a pesar de sus múltiples urgencias en todas las líneas, por no hablar que dos de sus referentes: Javi Guerra y Giorgi Mamardashvili están en el disparadero hasta última hora.

Es por esto último que en las últimas campañas han desaparecido las presentaciones a los futbolistas por todo lo alto, saliendo de uno en uno y llegando hasta el centro del campo con un gran atril con ovaciones personalizadas, grandes reconocimientos e incluso siendo un plebiscito de los favoritos del pueblo de Mestalla. Esta vez salieron en cuatro grandes bloques por posiciones, no dando ningún tipo de oportunidad al valencianismo de dar su veredicto por ejemplo hacia los fichajes del verano, los canteranos que ascienden o sus principales ídolos.

Y a pesar de todo ello, en el tramo final del encuentro se dibujó un gran contraste cuando una parte del estadio hizo la ola al tratarse de un partido festivo y un sector le replicó con «Mestalla despierta esto es una mierda». Al final de esta disparidad de actitudes, eso sí, todo el coliseo blanquinegro se fundió en un estruendoso «Peter vete ya».

Rafa Mir abrió la lata con un buen gol / Francisco Calabuig

Giorgi, el más aclamado

Aunque la gran estrella volvió a ser Rubén Baraja con su presentación individual por su condición de leyenda de Mestalla, el futbolista más aclamado no fue otro que Giorgi Mamardashvili. Entre que la temporada pasada se convirtió en uno de los grandes ídolos de la afición por sus innumerables paradas que dieron muchos puntos, que este verano ha sido el representante valencianista en Europa y que el fantasma de su posible marcha sobrevuela el cielo de la Avenida de Suecia, la afición quiso brindarle varias ovaciones. Más que para tratar de evitar su marcha, algo a lo que la afición lleva años resignada viendo como descapitalizan la plantilla de referentes, la gente quiso expresarle su cariño al guardameta georgiano.

«Javi Guerra, oe»

Meriton y el mercado van por un lado y la relación entre la afición y sus futbolistas va por otro. Para muestra la acogida que recibió un Javi Guerra que si hoy no es futbolista del Atlético de Madrid es porque los colchoneros se echaron atrás. El valencianismo, por su parte, no tiene nada que reprochar a un jugador que dijo en su momento que para irse «tendrán que echarle» y que es uno más de la trituradora de referentes para el valencianismo que es Peter Lim. Cuando ingresó en el campo, la gente se puso en pie para brindarle un sonoro «Javi Guerra, oe» y demostrarle que está con él tras sus frustrada marcha al Atleti.

Además de Javi, los chavales de la casa se llevaron como siempre el mayor apoyo en un día en el que jugaron en masa por la falta de efectivos y por ser un encuentro amistoso. César Tárrega y Yarek Gasiorowski, con grandes actuaciones defensivas a ras de suelo, se llevaron un sinfín de aplausos.

El Valencia se lleva el Trofeu Taronja / Francisco Calabuig

Protestas contra Lim

Temporada nueva en Mestalla, mismas protestas que en los últimos años. Porque si el valencianismo ha hecho de la fidelidad rutina, también señalar con el dedo a los culpables de su devaluación económica, deportiva y social es ritual cada partido en casa. La afición ya empezó en los aledaños cantando «Peter vete ya» de forma recurrente, luciendo carteles amarillos y banderas de ‘Lim Go Home’. El máximo accionista es siempre el principal retratado por la parroquia blanquinegra, pero no se salvó nadie de la quema. También pudieron escucharse cánticos de «esta directiva no nos representa» en referencia a los ayudantes del singapurense en Valencia, contra los que la grada cargó por su nombre: «Solís, canalla, fuera de Mestalla», «Corona es un florero» y «Layhoon Chan mentirosa» fueron las consignas principales. El valencianismo no le perdona a Meriton Holdings ni a toda su gente de confianza lo que están haciendo con el club.