Miguel Zorío se harta y solicita una junta de accionistas extraordinaria

Miguel Zorío, exvicepresidente del Valencia y portavoz de Marea Valencianista envió durante la mañana de ayer una carta a la presidenta del club, Lay Hoon Chan, solicitando una reunión para negociar un precio de compra por las acciones de Peter Lim. Además de una reunión, también ha solicitado convocar una junta de accionistas para que Peter Lim dé explicaciones sobre «la venta del terciario y de los cientos de plazas de garaje que la acompañan, incumpliendo gravemente el reglamento de funcionamiento de la SAD».

El comunicado empieza con: «Peter Lim y sus secuaces, se pasan por el forro la legislación vigente, usan a los políticos y a algunos empresarios como meras marionetas o comparsas de sus intereses». El Valencia, gobernado por directores que no están haciendo bien al club, los datos, títulos y economía están de testigos, debe tomar un nuevo rumbo, por lo que Miguel Zorío no ha dudado en dirigirse directamente a la presidenta del Valencia CF con la intención de reunirse con ella y proceder a una nueva negociación por la compra de las acciones de Meriton. «Estimada Presidenta del Valencia CF SAD, Ms. Lay Hoon Chan: Por la presente le solicito formalmente una reunión, ya que ustedes han llevado al Valencia CF SAD a una situación límite, tanto en lo deportivo, como en lo económico, y no digamos en lo social e institucional». Además, ha dejado entrever su hartazgo por la situación tan nociva que vive la entidad.

«Creo que después de 10 años de incumplimientos y de operaciones extrañas, el valencianismo ya está harto de ustedes, y me da la sensación que ustedes también están hartos de nosotros. Lo mejor es negociar sus condiciones económicas de salida y que ustedes sigan con su rumbo, dejando que los valencianistas devolvamos al club al lugar que merece».

El que fuera vicepresidente del club del 2008 al 2009 procedió en el comunicado a lanzar ‘balas’ a la gestión de Peter Lim. «Lo único que ha hecho el máximo accionista es cubrir las pérdidas de su gestión con raros movimientos contables, que ahora están en manos de la fiscalía, y creo que por primera vez la justicia está poniendo mucho interés».

Además de lo financiero, lo deportivo, una gran parte del esqueleto de cualquier equipo de fútbol, ha sido el gran motivo del comunicado. «Nunca antes este club ha sido tan masacrado por sus dirigentes: compras y ventas de jugadores fuera de precios de mercado, vaciado de la plantilla, riesgo serio de bajar a segunda división y fuera de las competiciones europeas que tantos ingresos y gloria han dado al Valencia CF».

Prosigue enunciando lo que lleva viviendo la sociedad valencianista todos estos años; convocando diversas manifestaciones y acciones para hacerse notar en lo internacional. «Nadie antes ha aguantado con tanta arrogancia que todo el estadio les cante cada partido el ‘Lim Go Home’».

Ustedes se ríen de la afición, apoyándose en personajes locales que pasarán a la historia como los auténticos judas del valencianismo». Insta, de nuevo, a que el precio que piden por sus acciones es excesivamente elevado para cómo está el club actualmente. «Sean realistas: nadie les va a pagar 450 millones de euros por un club que está en la ruina. Cerremos un acuerdo, nos damos la mano, y ustedes se van con tanta paz como aquí nos dejarán. El comunicado finaliza con un «Amunt Valencia!!!!, pero sin vosotros».