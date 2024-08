Vuelve Castillejo con su futuro por resolver

Vuelven dos caras conocidas a Paterna. Después de un verano largo, con vacaciones y Juegos Olímpicos, ya van incorporándose a los entrenamientos jugadores como Samu Castillejo y Diego López. El extremo malagueño pasó ayer, lunes, el reconocimiento médico en el hospital IMED, con el objetivo de volver a entrenar con sus compañeros. Pese a ello, la idea principal es que el jugador no permanezca otra temporada en el club, aunque no parece encontrarse una forma de resolverlo que favorezca, en partes iguales, al extremo y al Valencia. Pues la entidad busca la fórmula de salida que menos dinero le acabe costando. El jugador conoce la situación y sabe que su salida permitiría tener más posibilidades en el mercado de fichajes al Valencia, por lo que no tiene prisa en solucionarlo, sabiendo que la pelota está, de momento, en el tejado del club. El andaluz no es una pieza que encaje en la idea de Baraja, pero tiene un año más de contrato y uno de los sueldos más altos de la plantilla. Ha estado trabajando por su cuenta este mes.

Diego López, por su parte, pasó el lunes unas pruebas médicas en la ciudad deportiva del Valencia. El cuerpo médico que lo examinó descartó cualquier lesión grave en el glúteo derecho, donde sufrió el golpe ante Japón. Debido a ello, el extremo no pudo disputar ni la semifinal ante Marruecos, ni la final ante Francia. Cabe la posibilidad que el asturiano pueda estar disponible para el primer encuentro de La Liga contra el FC Barcelona, en Mestalla, aunque no hay certeza de ellos y habrá que esperar a ver como responde en los entrenamientos.

El extremo volverá a incorporarse con el primer equipo del Valencia, tras la molestia que tuvo durante los Juegos Olímpicos de París. En los cuartos de final, tras entrar en el minuto 83 sufrió un golpe que le llevó a quedarse fuera de los dos últimos partidos. Diego López volverá a las órdenes de Rubén Baraja, que ahora mismo no cuenta con extremos en su plantilla más allá del asturiano, puesto que Fran Pérez continúa trabajando al margen del grupo, Sergi Canós sigue en el gimnasio por una lesión en el sóleo izquierdo y Samu Castillejo presenta una situación complicada con el club.

Problema extremo

El problema con los extremos en Mestalla no es algo nuevo. La plantilla carece de jugadores en las bandas y ninguna incorporación suple este error. Durante la pretemporada, Rubén Baraja tuvo que encontrar solución con los canteranos, ya que no ha tenido disponible a Sergi Canós, por una lesión en los partidos preparativos para el comienzo de la Liga, que se sumaba a la baja de Fran Pérez por molestias en la lumbar y a Diego López, que se encontraba concentrado con la selección española en los Juegos Olímpicos. Ante esta situación, los refuerzos en las bandas debían de ser prioritarios y, a falta de menos de una semana para el primer encuentro liguero, se sigue sin movimientos de entrada.

La temporada pasada ya se vio la necesidad de reforzar los extremos, aunque no se llegó a hacer y esta temporada parece que la situación se asemeja similar. Pese al último partido de la pretemporada, las sensaciones que se quedan son malas. Las bajas en los extremos continúan mermando al Valencia, que ha tenido que echar mano del canterano Otorbi y de Jesús Vázquez para ocupar estas demarcaciones. La dirección deportiva encabezada por Miguel Ángel Corona tiene mucho trabajo por hacer en estas últimas semanas de mercado para evitar cualquier susto durante la temporada.