Alerta 'red' con Mamardashvili

Apenas unos días para que comience LaLiga EA Sports 24/25 y todavía queda mucho trabajo en las oficinas de la mayoría de equipos, y el Valencia no es menos. Como el propio Corona dijo en la presentación de Dani Gómez, tan solo queda por ocupar el hueco que dejó Peter Federico en la posición de extremo, una demarcación que, a falta de unos días para el estreno ante el Barça, no cuenta con jugadores sanos del primer equipo, más allá de que Diego López podría llegar pese al golpe que sufrió en los Juegos Olímpicos.

Con todo ello, en el capítulo de salidas uno nunca puede estar tranquilo en el Valencia, y más cuando todavía no ha hecho ninguna venta importante. Es más, el Valencia todavía no ha ingresado por ningún jugador en lo que llevamos de ventana estival. Javi Guerra estuvo a punto de coger un avión rumbo a Madrid para ser nuevo jugador del Atleti, pero finalmente se quedó en Mestalla, pero el nombre más caliente del mercado valencianista no es otro que Giorgi Mamardashvili.

El Liverpool prepara una oferta

Es ahí donde entra de nuevo la Premier League. Fue el Newcastle el que mostró más interés a principio de mercado, pero finalmente decidió decantarse por opciones más económicas que el georgiano, que en la Eurocopa vio como su cotización se elevó hasta ser el cancerbero con más valor del mundo junto con Diogo Costa, yéndose a los 45 millones de euros, según la tasación de Transfermarkt. Una cantidad a la que espera el Valencia que se acerque la oferta del Liverpool, aunque se podría cerrar por una cifra cercana a los 40, tal y como informa Tribuna.

Tal y como ha podido saber SUPER, los 'reds' han dejado aparcado del tema del mediocentro tras el "no" de Zubimendi, por lo que se lanzarán con una ambiciosa propuesta por el guardameta del Valencia. En Anfield tenían como opción deseada para el puesto de 'Regista' al donostiarra, pero ante su negativa, optarán por cubrir ese hueco de forma 'interna'. Arne Slot, heredero del banquillo 'red' tras la salida de Klopp, cree que se las podrá ingeniar con Gravenberch y Curtis Jones en la medular para acompañar a Mac Allister, o incluso recolocar a Szoboszlai, un perfil más ofensivo, o Alexander-Arnold, lateral de formación pero que con Inglaterra, y en el último tramo de Klopp, ya ha estado probando en la medular. Cabe recordar que el Liverpool lleva buscando cubrir el vacío que dejó Fabinho en esa posición desde hace varias ventanas, pero a pesar de que el fichaje de Endo no ha desentonado, no les ha dado para dar un salto de calidad suficiente.

La fórmula para convencer a Mamardashvili

Giorgi ya ha dejado claro por activa y por pasiva que si deja la Capital del Turia será para marcharse a un equipo en el que vaya a tener minutos, y a ser posible de la élite europea. Los cantos de sirena desde Arabia no satisfacen las pretensiones deportivas del georgiano y el Bayern de Múnich, equipo que más fuerza estaba haciendo, incluso desde el verano pasado, no es una opción para Mamardashvili hasta que Neuer deje el Allianz.

Por lo tanto, parece que se estrecha el cerco y la opción de defender la portería de 'The Kop' es la más viable, eso sí, previo paso de una cesión. Los palos de Anfield todavía los guarda Alisson Becker, toda una entidad en el Liverpool moderno, y aunque los petrodólares han tentado al brasileño, parece que podría seguir un verano más. Es por eso que se estudia una fórmula en la que el Liverpool compraría a Mamardashvili, para después cederlo para que disfrute de minutos. El Bournemouth de Iraola estaría interesado en tener a préstamo al internacional por Georgia, según informó Relevo.