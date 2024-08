Ali Fadal y Leslie Okai; un sueño compartido

Ali Fadal, nacido en Ghana en el año 2004, no es un jugador con una historia cualquiera, de hecho, es un precedente único dentro del Valencia CF. Su vida comienza en Kumasi, una pequeña villa sin calles asfaltadas, y mucho menos sin electricidad. «No teníamos dinero ni para ir a la escuela, así que nos quedamos en casa», cuenta Fadal. Hasta en su propia casa era difícil mantener una vida plena, pues no había luz, gas o agua, y la comida justa para que su familia pudiera llevarse algo a la boca antes de irse a dormir. Sin embargo, el fútbol era su principal salvador, su único recurso para llevar dinero a casa. «Jugaba al fútbol en la calle, ahí si me veía alguien que le gustaba como jugaba a lo mejor me daba dinero y podía ir a comprar comida», dice el jugador.

Siguió jugando más y más, consiguiendo esas pequeñas ilusiones que calmaban el llanto que oía Fadal proveniente de su madre, hasta que llegó el día que cambiaría su futuro y que como presente conocemos ahora. Desde las mismas calles de Kumasi, un ojeador de la escuela SIMA Montverde Academy observó el juego del joven de 15 años que intentaba ayudar en casa con su fútbol, ahí comenzaría un viaje a Estados Unidos que le dio la oportunidad que siempre soñó.

El país americano era un gran salto, pues debía cruzar el charco rumbo a Florida, y aunque su objetivo era Europa, desde la academia le inculcaron que, además del fútbol, el estudio también era importante. «Me dijeron que me ayudarían a dar el salto a Europa si antes me centraba en educarme y formarme. El plan A era Europa, el plan B la MLS, y el plan C ir a la Universidad, así que tenía que educarme». En aquella experiencia americana conoció a Leslie Okai, compatriota suyo, dos años menor, que tiene a Ali Fadal «como un hermano mayor».

Leslie Okai y Ali Fadal en el SIMA en Florida / VCF

Su fichaje por el Valencia CF

Juanma Barbero, agente de EliteSport y con convenio en la academia SIMA fue el encargado de convencer a José Jiménez, jefe de captación de la academia valencianista, que fuera a Florida para ver el juego de Fadal. Tres días después de exhaustiva observación, Ali Fadal viajó a València y fichó por el juvenil A del club ‘che’ hasta 2025, eso sí, con opción de dos años más. Sus raíces nunca las deja atrás, y aprovechando una situación más agraciada que cuando estaba en su pequeña aldea siempre vuelve a ver a su familia en verano. «Siempre que voy a Ghana a ver a mi madre y mis hermanas pido a mis compañeros de equipo que me puedan dar botas y algo de ropa de entrenamiento para poder repartir entre la comunidad y en la Academia en la que empecé a jugar», a parte de material deportivo que le facilitó el propio club.

Logró debutar con el primer equipo el año pasado en el partido de Copa de S.M. El Rey contra el Arosa, un encuentro que jamás olvidará. Sin embargo, en el verano de 2023, en una de sus visitas a Ghana se contagió de malaria, justo en el momento en el que Rubén Baraja comenzaba a darle más bola en el primer equipo. «Fue como una gripe fuerte», admitió el futbolista. Sin embargo, fue un momento tenso dentro del club, pues los primeros síntomas los experimentó en la pretemporada, hace ya un año. Durante la 23/24 no tuvo muchas opciones de debutar en Mestalla, pues tuvo que recuperarse muscularmente y acondicionar su juego tal y como lo venía haciendo.

Debut en el Trofeu Taronja

Tras ese dantesco episodio de su vida, Ali Fadal ha conseguido uno de los objetivos que cualquier valencianista tiene, debutar en Mestalla, con su gente y afición, en el pasado Trofeu Taronja contra el Eintratch Frankfurt. Ahora, con esa barrera traspasada, Baraja le tendrá más en cuenta para estar en las convocatorias a la espera de un ansiado debut liguero.

Ali Fadal (izquierda) en el Trofeu Taronja 2024 / VCF

La vida volvió a juntar a Ali Fadal y a Leslie Okai, esta vez en el VCF, pues cuando Okai tuvo el mínimo acercamiento por parte del club, no dudó en preguntar a su amigo Ali. «En cuanto supe de la posibilidad de venir al Valencia CF contacté con Ali. Le llamaba por teléfono muchas veces y me ayudó mucho, aunque a veces me olvidaba de la diferencia horaria y le despertaba por la noche», dice sonriendo. «Leslie es muy bueno y por eso está en el Valencia CF. Es un líder en el campo, le gusta competir y tiene mentalidad ganadora todo el tiempo, no quiere perder, es un buen defensor, pero también ayuda mucho al equipo en ataque y le gusta mucho regatear y chutar a portería. Tiene mucho potencial», señala Fadal.

El jugador mantiene la humildad y cariño que desde niño ha tenido, siendo un ejemplo para los jóvenes de su tierra natal. «Cada vez que voy estoy feliz porque todo el mundo está allí feliz. Mis amigos que me dicen, ‘Ali estamos contigo, cada vez que juega el Valencia CF estamos empujándote’. Ahora todos en mi comunidad son seguidores del Valencia CF».