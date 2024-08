André Almeida: "Los primeros partidos son muy importantes"

El centrocampista del Valencia André Almeida, con el que también se ha especulado este agosto con una posible salida al fútbol inglés, ha destacado en una entrevista con VCF Media el difícil y, a la vez, importante inicio de Liga que espera al equipo. Para el portugués «los diez primeros partidos serán muy complicados», aunque pueden servir para aumentar la «confianza» del grupo tras una pretemporada en la que únicamente se ha podido vencer al Eintracht de Frankfurt en el Trofeu Taronja (3-2).

Almeida aseguró que anhela «la adrenalina» que tendrá Mestalla este próximo sábado, en la primera jornada de Liga, para lograr una victoria ante un Barcelona «siempre muy fuerte», a pesar de la derrota 0-3 ante el Mónaco en el trofeo Joan Gamper. Además, el talentoso futbolista de Guimarães explicó que la victoria cosechada en el último amistoso de pretemporada ante los alemanes da al equipo «un poco más de tranquilidad» para hacer el juego característico del Valencia y recalcó que están «muy motivados» para empezar fuerte, pese a la dificultad de un estreno que tendrá antes del primer parón cuatro rivales de renombre: Barça, Celta, Athletic Club y Villarreal.

Lesión olvidada

«Si empezamos muy bien la temporada, podemos hacer cosas bonitas», comentó el mediapunta del Valencia, que subrayó que no quería que la temporada pasada «terminara», tras volver de una lesión de cinco meses y ganarse la titularidad: «Fue muy poco tiempo, y a mí me encanta jugar a fútbol». «Hemos estado trabajando fuerte para que el estreno sea bueno y tenemos buenas sensaciones. Los primeros partidos son muy importantes, porque nos pueden dar mucha confianza», agrega al luso.

André Almeida señaló que un triunfo ante el Barça, que sólo ha perdido en una de sus últimas 17 visitas en la Liga a Mestalla, les puede dar «mucha confianza» de cara al inicio de curso y animó a los valencianistas a llenar Mestalla, porque «son el jugador número 12». Entre la plantilla existe el deseo de hacerse fuertes en casa, como sucedió en el arranque del pasado curso. «Tenemos mucha ilusión, jugamos en Mestalla y por eso debemos dar siempre nuestra mejor cara. Vamos a intentar ganar todos los partidos», afirmó.

En lo táctico, la continuidad en el banquillo de Rubén Baraja hace las cosas más sencillas para el grupo de futbolistas. «Estamos trabajando para hacer una presión fuerte y repetir la imagen de la temporada pasada. Continuamos en nuestra tarea para mejorar algunos aspectos», sostuvo el menudo centrocampista, que dijo estar «estudiando al Barça» a pesar de que «la pretemporada es muy diferente a un partido de Liga», porque habrá jugadores que no estaban.

Frente a un Barça con dudas

Aun así, según Almeida, en el Valencia esperan a un Barcelona que mantenga «su ADN de siempre» y con mucha calidad: «Todos los jugadores del primer equipo son buenos y en la cantera también pero vamos a ver, no sé si es mejor enfrentarnos ahora o más tarde».

En cualquier caso, el ‘10’ avisa de que el Valencia de Rubén Baraja será «un equipo que lo dé todo» el sábado para iniciar una campaña en la que, si se mantiene como mediapunta, admitió que debe mejorar su «capacidad para aparecer en el área». «Toda mi formación fue de medio, pero tengo características para ser mediapunta. Me tengo que acostumbrar, pero es una posición que me va bien», afirmó el ex del Vitória, que señaló que este curso será clave para «mejorar» su fútbol.

Por último, en cuanto a lo individual, Almeida recuerda que se le hizo «muy difícil» el estar «cinco meses fuera». «Estoy motivado, con muchas ganas, me apasiona jugar al fútbol», recalca el ‘10’ del Valencia, que incide en que no quería que la Liga pasada llegase a su fin porque para él se hizo demasiado corta a causa de una fractura en una vértebra.