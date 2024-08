Baraja: "El mercado nos dirá las posibilidades que tenemos"

Javi Guerra no entrenó para protegerle ante un traspaso que se frustró. Mamardashvili, el técnico rival y Dani Olmo.

Lo de Guerra es porque estaba casi definido y con acuerdo entre clubes, cerca de viajar. No tengo conocimiento de que el de Giorgi sea igual y contamos con él como uno más. Respecto al alemán, ya sabemos que la pretemporada tiene cuestiones propias. Busca un equipo vertical y con gran precisión entre las líneas. No vamos a descubrir ahora esto. Con este entrenador buscan precisamente esto, tratar de llegar rápido a la portería rival. Su once es un poco incógnita.

Venimos de una pretemporada que quizá por las circunstancias nos ha hecho ver a los jugadores que si no ponemos el máximo en cada partido, en la competición no podremos competir contra nadie. Mañana tenemos al Barça en nuestra casa. Afición, equipo, campo lleno y nos puede hacer competir con todas nuestras armas para poder ganar el partido.