El Valencia se enfrentará este sábado al FC Barcelona en Mestalla, a las 21:30 h en el primer partido de LaLiga 24/25. Ambos equipos presentan una situación compleja de mercado, con salidas pendientes y alguna posible incorporación de última hora. Por ello, el entrenador del conjunto blaugrana ha dado una rueda de prensa, donde ha respondido preguntas y ha comentado cómo se siente el equipo y de qué manera esperan al conjunto de Rubén Baraja para el primer partido. Flick llega a Valencia con ganas de iniciar la temporada, pero también es consciente de que será un terreno difícil: «Espero con mucho interés ese primer partido en Valencia, porque sé que Valencia siempre es un lugar especial». «El primer partido será duro porque el Valencia ha demostrado que está jugando muy muy bien. Les gusta jugar con un 4-4-2, y le gusta jugar directamente a la ofensiva. Por lo que habrá que controlar muy bien el espacio entre la última línea y portería. Eso es lo que esperamos y lo que prevemos», expresó el entrenador alemán.

Más allá del partido de inicio del curso 24/25, como nuevo entrenador del club, las preguntas que se le han realizado han ido encaminadas en conocer las sensaciones que tiene él cara el resto de temporada, cómo está la situación del club y sus jugadores que todavía no se han recuperado de lesión. Respecto a la situación de su actual club, que a un día de iniciar LaLiga solo han llegado dos fichajes, ha salido uno y además hay jugadores que no han sido inscritos y no llegarán para el primer partido de liga, Hansi Flick se ha mostrado positivo: «Todo lo que no se pueda cambiar, ni lo pensemos. Vamos a centrarnos en lo que podemos afectar. Tengo experiencia y he llegado aquí aceptando los hechos que no puedo controlar. Espero que veamos un buen espectáculo y podamos ganar en Valencia». Las incorporaciones han sido escasas este mercado de fichajes y tan solo han podido traer a dos jugadores, de los cuales, el fichaje estrella del Barça no estará disponible contra el Valencia este sábado, según ha comentado Flick. «Dani Olmo todavía no es una opción para mañana, porque llegó hace poco y tiene pocos entrenamientos. Primero tiene que entrenar para poder ayudarnos», expresó.