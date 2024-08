Cazan a Carlos Soler en Mestalla

Muchos han sido los canteranos que en los últimos años han abandonado la disciplina del Valencia, abocados a buscar un nuevo proyecto. Están los casos de Ferran, que se marchó al Manchester City, o Lato, al que no quisieron renovar. Parecido que al extremo de Foios está el caso de Carlos Soler, que se marchó al PSG por una cantidad menor al que por su rendimiento y potencial correspondían al encontrarse en último año de contrato. Desde entonces, el centrocampista no ha terminado de convertirse en un indiscutible en París, incluso llegando a jugar en el lateral derecho en alguna ocasión puntual al no tener hueco en un centro del campo muy talentoso, y en el que cada año hay una potente inversión desde la propiedad catarí. El año pasado disputó 28 partidos con los parisinos en todas las competiciones, con dos goles y cuatro asistencias.

En ese sentido, el valenciano podría salir este verano en busca de más minutos, o por lo menos más protagonismo, y han sonado varios equipos de LaLiga. Con el que más se le ha relacionado es la Real Sociedad, que necesita un perfil más 'todoterreno' ante una posible salida de Mikel Merino, que parece tenerlo prácticamente hecho con el Arsenal de Arteta. De hecho, el centrocampista navarro no entró en la lista de convocado de la Real Sociedad para su primer compromiso liguero, ya que según el propio Imanol Alguacil, se está negociando su salida.

Vuelta a casa

Con todo ello, Soler estuvo presente en las gradas de Mestalla presenciando a su ex equipo, y del que es un aficionado confeso, apoyando a sus excompañeros tras el partido de su club, el PSG, que jugó el viernes ante el Le Havre, con victoria 1-4. Soler se quedó en el banquillo y no disfrutó de minutos, en un duelo en el que Kangin Lee, otro canterano al que el Valencia empujó a salir, fue titular y marcó el primer gol.