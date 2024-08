Baraja: "Sin inversión es difícil plantearnos una situación distinta"

Seis partidos sin ganar el Mestalla

No me preocupa que se esté 'perdiendo el factor Mestalla' como dices. No se me ocurre que Mestalla no nos siga apoyando, que Mestalla deje de ser especial. No me hables de cosas negativas en la jornada 1. Necesitamos volver a ganar en Mestalla pero ahora tenemos dos partidos fuera y hay que centrarse en eso. Necesitamos a la afición, son los que nos soportan en los momentos de dificultad y los jugadores necesitas que les apoyemos. Hoy había dos debutantes, uno de 16 (Ototbi) y otro de 19 (Tejón).