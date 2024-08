Giorgi sigue firme bajo palos... a la espera de resolver su futuro

El debut liguero del Valencia de Rubén Baraja, después de caer por la mínima ante un Barça que se vio por debajo en el marcador, fue agridulce y, quién sabe, si supuso la despedida del futbolista más cotizado en el conjunto de Mestalla. Giorgi Mamardashvili llegó al que fue su primer partido de liga con el Valencia y quizá el último, pues desde Inglaterra apuntan a que el Liverpool está apretando por llevarse a portero más caro del mercado. Aunque pareció que el georgiano se despidió de Mestalla y de los aficionados valencianistas contra el Girona, Giorgi Mamardashvili hizo un partido para destacar y demostró que, independientemente de lo que depare el mercado, no negociará esfuerzos bajo los palos del Valencia. El guardameta estuvo centrado todo el partido y con una actitud muy activa.

Durante los primeros 40 minutos el portero valencianista generó mucha tranquilidad en el campo, impidiendo que los jugadores blaugranas se adelantasen en el marcador. Antes de los 20 iniciales realizó una buena parada a un tiro de Raphinha, aunque se mostró un tanto intranquilo. Por ello, en el momento de la pausa de hidratación, Baraja aprovechó para darle órdenes a su portero. Le pidió que diese más calma y un poco más de tiempo a la hora de sacar el balón, además de que intentase jugar con Yarek y Mosquera para buscar a los extremos. Así, el Valencia consiguió ponerse por delante del Barça con un gol de Hugo Duro en el minuto 44. Tras ese, estuvo a punto de llegar el segundo a favor de los valencianistas, pero, de lo contrario llegó el empate cuando Mamardashvili estaba sintiéndose seguro. El guardameta no pudo evitar el gol de ninguna manera y el 1-1 subió al marcador, después de que Lewandowski cazase en boca de gol un centro de Lamine.

La segunda parte empezó con una ocasión, precisamente, del ‘19’ del Barça, pero el georgiano atrapó sin problemas. No obstante, pocos minutos después, un penalti a favor del Barça hizo que el resultado del partido se volviese en contra. Mamardashvili consiguió adivinar el lado hacia el que tiró el delantero polaco, pero no pudo hacer nada ante un disparo que fue directo a la escuadra. En los últimos minutos se produjo un mano a mano entre Ferran y Giorgi, que sin problemas consiguió frenar y no encajar ningún gol más.