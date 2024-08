Un ‘robo’ para empezar la temporada

Jugar contra FC Barcelona y Real Madrid suele tener un componente de dificultad añadido: el mejor trato arbitral que reciben. El Valencia CF arrancó su temporada contra los azulgranas y se dio de bruces contra una calamitosa actuación de Sánchez Martínez, que señalando algunas faltas y sacando algunas cartulinas evidenció una vara de medir muy distinta para ambos equipos y que impulsó a los catalanes con varias decisiones clave que pudieron marcar el encuentro. La más flagrante de todas: una segunda amarilla perdonada a Pau Cubarsí a pesar de que la acción estaba sucediendo ante sus ojos, a escasos metros y con un contacto visual realmente cómodo. y no solamente eso, sino que el gol del empate llegó fuera de tiempo, el penalti fue más que riguroso y algunas amarillas pudieron condicionar mucho la intensidad valencianista. La campaña arrancó este sábado y lo hizo con el primer ‘robo’ en contra de los de Mestalla.

Antes del minuto 40, el colegiado sacó la amarilla a Pepelu tras una falta ni mucho menos merecedora de ello, lo que pudo condicionar el encuentro del pivote defensivo -figura clave a la hora de hacer frente a las transiciones ofensivas de los azulgranas, que se hacen fuertes en esta zona del campo- y la intensidad con la que se pudo emplear. De hecho el de Denia no cuajó su mejor actuación desde que es futbolista del Valencia.

‘Penaltito’

Da igual las veces que desde el CTA se señale que no se van a pitar ‘penaltitos’ que la ambigüedad de este término hace que se vea cada semana como acciones muy claras no se señalan y otras verdaderamente insuficientes llegan a los once metros del terreno de juego. En Mestalla, recién iniciada la segunda mitad, se pudo ver uno de estos cuando Cristhian Mosquera rozó el pie de Raphinha en un centro lateral en el brasileño se tiró cuando notó el mínimo contacto en su bota. Sánchez Martínez lo pitó y no le corrigieron, manteniendo su decisión inicial. «El penalti me ha parecido que no es suficiente. Le puntea un poco y Raphinha está esperando el contacto. Esas acciones te dificultan estar en el partido», opinó Rubén Baraja en la sala de prensa, que sí ‘salvó’ al colegiado explicando que al igual que él «se puede equivocar».

Roja clarísima

Pero la acción que más enfadó a vestuario y afición no fue otra que la cartulina roja perdonada a Cubarsí, que ya tenía amarilla cuando de forma intencionada y sin tener la opción de jugar la pelota agarró a Hugo Duro para frenar su avance e impedirle enfrentarse mano a mano con Íñigo Martínez. Sánchez Martínez estaba enfrente y como revelan las imágenes, muy encima de la jugada, pero a pesar de es una acción claramente merecedora de esa segunda amarilla, prefirió no mostrarla, demostrando muy poca personalidad al no dejar al Barcelona con diez en una acción clamorosa.

Hugo Duro en zona mixta reveló que el colegiado murciano le dijo que no le sacaba amarilla porque «no era un ataque prometedor» a pesar de que solo quedaba un rival por superar antes de medirse con el portero. «Nos podría haber metido en el partido, para mi es segunda amonestación», señaló Baraja en sala de prensa, que recordó el hecho de que para Jesús Vázquez sí hubo cartulina.