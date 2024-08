Baraja: “Mi intención era mantener el bloque, pero entiendo que si se recibe una oferta buena hay que vender”

Rubén Baraja ha explicado la situación del Valencia CF en lo que resta de mercado y la posibilidad de que se sigan produciendo ventas.

“Mi intención era mantener el bloque, pero entiendo que si se recibe una oferta buena hay que vender eso es una realidad. Esto es el mercado que tenemos y las limitaciones que tenemos. Eso te lleva a que hasta última hora o situaciones que se pueden dar al final”, añadió el Pipo.

Sobre incorporar algún futbolista más al equipo para reforzar y dar un salto de calidad en alguna demarcación, el técnico ha explicado que “el mercado no está cerrado. Las sensaciones es reforzar esas posiciones que faltaban el año pasado. A veces no se pueden firmar 7 jugadores, pero tratar de apuntalar la plantilla. El club me dijo que esas posibilidades que hubiera siempre que sumen”, apuntó el técnico valencianista.

“El mercado está abierto, puede pasar de todo en este equipo y en cualquiera. La realidad es que tendríamos dos jugadores por puesto y si un jugador sale podríamos traer a otro”, añadió el vallisoletano.