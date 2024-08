Baraja se reafirma: "Si quieres crecer necesitas inversión"

Objetivo del Valencia

Los objetivos los debe marcar el club. Nosotros podemos querer la luna pero el objetivo lo tiene que marcar el club. Nosotros tendremos que secundarlo sin ponernos límites y tratando de mejorar. Que los jugadores evolucionen , ser un equipo reconocible, con identidad. A veces quedar el siete, ocho, once, no es tan significativo. Puedes quedar séptimo y no estar contento o hacer un buen año y quedar décimo.