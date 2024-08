El entrenador del RC Celta, Claudio Giráldez, espera un partido "alegre" y "competido" ante el Valencia porque se enfrentan dos equipos "valientes" y que han apostado por la juventud.

"Somos dos equipos bastante fieles a una manera de jugar. El Valencia es un equipo atrevido, valiente, dinámico y vertical con ese 4-4-2 defensivo. Tiene mucha capacidad para correr en transición de manera muy sencilla", avisó el técnico gallego, quien admitió que su equipo necesita mejorar "mucho" respecto al primer partido ante el Alavés.

"No estuvimos bien, nos faltó fluidez en el juego, entender dónde estaban las ventajas y las soluciones. Cierto que en su primera llegada nos marcan y eso influyó, pero el equipo dudó, fue algo temeroso en la primera parte", recordó.

Giráldez señaló que su equipo necesita "madurar" los partidos para no sufrir tanto en los inicios, y achacó a su estilo de juego el "desgaste" de los rivales en las segundas partes.

"Hay partidos en los que, por el planteamiento del rival o por nuestra manera de gestionar el partido, nos puede ayudar más desde el inicio y otras saliendo desde el banquillo", respondió al ser cuestionado por la posibilidad de que el sueco Williot Swedberg sea una de las novedades en el equipo titular de mañana.

Por último, el entrenador gallego eludió responder a su antecesor Rafa Benítez, quien ayer cargó contra los dirigente del club por hacer lo que él le había recomendado antes de ser cesado en la jornada 28.

"Si Rafa considera que es así es una cosa suya, no entro a valorar eso porque prefiero centrarme en lo mío. No me da para ver prácticamente a mis hijas, imagínate para ver una entrevista en un medio británico", ironizó.