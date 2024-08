El objetivo del Valencia este año: "Nosotros podemos querer la luna, pero..."

Como cada año cuando se va acercando el cierre de mercado, es habitual que se le pregunte a Baraja por el objetivo del Valencia, un equipo que cuando llegó el Pipo estaba al borde del descenso y el curso pasado estuvo peleando hasta el tramo final por conseguir un puesto que daba acceso a jugar competición europea. Dos situaciones muy dispares, y que veremos este curso en qué posición se traduce para el Valencia.

Lo que está claro es que el Pipo sigue en su discurso de, primero, esperar al cierre de mercado para analizar la plantilla, y a partir de ahí definir el objetivo, y segundo, esa meta la tiene que marcar el club, no el entrenador.

"Cuando acabe el mercado hablaremos de la composición de la plantilla y a partir de ahí el club marcará el objetivo. El mío es tratar de mejorar cada partido y en lo que podemos controlar nosotros", aseguró el vallisoletano, que fue repreguntado por la posición en la que debe quedar el Valencia este año.

"Los objetivos los debe marcar el club", recordó. "Nosotros podemos querer la luna, pero el objetivo lo tiene que marcar el club. Nosotros tendremos que secundarlo sin ponernos límites y tratando de mejorar. Que los jugadores evolucionen , ser un equipo reconocible, con identidad. A veces quedar el siete, ocho, once, no es tan significativo. Puedes quedar séptimo y no estar contento o hacer un buen año y quedar décimo", añadió.