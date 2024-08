Warren Madrigal: «Tengo la ilusión de poder jugar en Mestalla»

Warren Madrigal debutó el pasado domingo en un encuentro contra el Deportivo Aragón. Pese a ser su primer partido ya sabe lo que es marcar con la camiseta del Valencia CF. El delantero costarricense anotó el segundo tanto del VCF Mestalla en su victoria ante el RZ Deportivo Aragón, partido que forma parte de la pretemporada del filial valencianista. «Es muy importante, mi trabajo es marcar goles, me he sentido súper bien, los compañeros me han acoggido muy bien y me siento ya como uno más», indicó en VCF Media.

Preparación para la liga «Todavía quedan menos de dos semanas y me voy a seguir esforzando, dando el máximo de mí para ayudar a los compañeros de cara al inicio de la temporada», afirmó el nuevo delantero. Además, quiso dejar un mensaje para la afición valencianista de cara a la temporada que comenzará contra el UE Olot. «Le pido que nos apoyen mucho, que vamos a dar todo por los colores y voy a esforzarme al máximo».