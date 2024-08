"El equipo está dolido después de cada derrota"

Dos partidos y dos derrotas. El peor inicio posible y lo peor es que las sensaciones no acompañan. El Valencia CF cayó derrotado 3-1 en Balaídos en un partido en el que de nuevo se vio remontado. El cuadro de Baraja no fue capaz de imponerse en defensa y tampoco estuvo acertado en ataque y se vio superado por un Celta que fue de menos a más.

Pepelu, tras acabar el choque, valoró la situación y aseguró que pese a la dificultad del calendario en el vestuario no se mira más allá del "partido a partido". Es momento, eso sí, de hablar las cosas a nivel "interno" para cambiar el chip y comenzar a sumar esta temporada.

De nuevo el equipo es remontado

"Es algo que no nos puede pasar... ya son dos semanas seguidas. Después del gol no podemos conceder tanto, son errores que no podemos cometer. Debemos mejorar y saber competir".

¿Por qué ha remontado así el Celta (rápido)?

"Es algo que tenemos que comentar ahi dentro (vestuario). Hay que darle una vuelta a la situación. Puede ser cuestión colectiva"

Cómo está el vestuario y dificultad del calendario

"El vestuario después de cada derrota está dolido. No miramos el calendario, miramos el próximo equipo de cara a competir e intentar ganar" (Athletic, el próximo miércoles).