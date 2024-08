Kempes pide a Lim con el corazón "que de un paso al lado"

Kempes, además de ser el mejor jugador de la historia del Valencia CF y de ser una institución futbolística en su país, Argentina, es un referente en el sentir general valencianista. El 'Matador' siente por el club de sus amores, como miles de valencianistas que ven semana a semana al club de su vida divagando sin rumbo. En la "mediocridad" deportiva. En terreno de nadie. Un Valencia CF lejos de ser el club que fue y que merece ser por historia y masa social.

Tras acabar el partido en Balaídos, el segundo del curso con la segunda derrota (3-1), Kempes ha publicado en sus redes sociales un vídeo lamentando el presente que le toca vivir al valencianismo. "Son tiempos difíciles", ha expresado. Más allá de las dos derrotas, son las malas sensaciones, la nula capacidad de reacción desde los despachos -que viene de lejos- y sobre todo la sensación de impotencia al ver cómo se conforman con lo que hay. No hay más que leer las declaraciones de Solís.

Es por ello que Kempes, desde su valencianismo confeso y con el corazón, ha pedido a Peter Lim que si no está capacitado para "devolver al Valencia CF a la gloria" de un paso al lado.

"Queridos socios del Valencia CF y aficionados. Y al señor Peter Lim. Como exjugador del Valencia CF me duele profundamente ver la situación en la que nos encontramos. Dos partidos jugados, dos derrotas. Este no es el Valencia CF que conocemos y el que nos merecemos", ha expresado el 'Matador', desolado por la realidad que hoy en día vive la entidad del murciélago.

"El Valencia CF es más que un club de fútbol. Es una institución rica de historia, pasión y un legado que debe ser respetado. Quiero dirigirme directamente a Peter Lim: el VCF necesita alguien que lo lidere, pero que esté comprometido con el éxito y con la historia. Son tiempos difíciles, no lo vamos a negar, pero no podemos permitir que la grandeza de este club se pierda en la mediocridad", ha insistido, sin medias tintas. Y no es la primera vez que Kempes carga contra el magnate singapurense. De hecho. pasó de ser embajador del club a estar en la lista 'negra' de Meriton por sus críticas, pero siempre ha sido fiel a su valencianismo sin importarle las consecuencias de sus declaraciones.

"Si este señor (LIm) no se siente en condiciones de llevar a este club a donde pertenece, le pido respetuosamente, con el corazón, que haga un paso al lado y que ceda el control a alguien que pueda devolver al Valencia CF a su gloria. El VCF es un símbolo de orgullo para sus seguidores", ha zanjado.

Suscríbete para seguir leyendo