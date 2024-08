"Con lo de hoy no nos da para competir en Primera"

¿Estas semanas se ha demostrado las debilidades del equipo? (dos derrotas)

"Hay que hacer valoración primero del partido y esto nos da respuestas. No hemos estado bien. En la primera parte no hemos entendido bien qué hacer. Hemos saltado tarde a la presión. No hemos sabido sujetar el 1-0. Enseguida hemos dado la posibilidad al Celta de que nos haga dos goles. Tenemos que entender que si no vamos al ritmo de partido que necesita el partido para competir en Primera no puedes ganar. No hemos sido solidarios y ellos han sido mejores. Tenemos que mejorar, resetear y trabajar para ser competitivos. Ahora es momento de tratar de mantener la calma y buscar modificaciones para ser más sólidos. Queremos defender mejor y si lo conseguimos, no pasará lo de hoy"

Dos derrotas en dos partidos. ¿Hasta qué punto hay que preocuparse con el calendario?

"Es un momento de dificultad. Ha sucedido. Hay que estar tranquilos, mantener la calma. Tratar de trabajar, pensar en las cosas que tenemos que mejorar. En esos aspectos que o los hacemos o no seremos competitivos. El equipo se puede esforzar, competir y podemos ser más sólidos. Es mi sensación. A mí no me ha gustado el equipo ni con 1-0. Nos han saltado a la presión. Los goles son realmente muy mejorables en todos los sentidos. Nos hacen de nuevo gol en el segundo palo como el otro día contra el Barça sabiendo que el quinto hombre debe ayudar, el segundo es una contra tras una presión alta. El tercer gol ha podido ser de penalti y luego ha sido una acción clara en la que casi nos hacemos gol de un pase atrás., en lugar de ir para adelante. Si les regalas el córner, les das opciones"