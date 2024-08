Arne Slot no quiere hablar de Giorgi "hasta que no se firme"

En Liverpool no hay ‘Caso Giorgi Mamardashvili’, de momento. Así lo ha querido transmitir el entrenador del cuadro de Anfield, Arne Slot, que ha preferido mantenerse al margen del asunto hasta que el acuerdo por el portero del Valencia CF no se concrete. «¿Acuerdo por Giorgi? Hasta que no se firme, no hablaremos nada al respecto», señaló el preparador de los reds. Arne Slot, en el cargo desde el mes de julio en sustitución de Klopp, prefiere centrarse en la actualidad del equipo: y eso pasa por el partido de este domingo ante el Brentford.

Además, Giorgi no será el presente de los ingleses, ya que cuando se concrete ese acuerdo que está cantado desde hace varias semanas, el georgiano seguirá cedido en Mestalla -falta por ver si una o dos temporadas. Para el míster del Liverpool, por tanto, no hay debate en la portería más allá de que Alisson Becker es su elegido y lo será hasta que abandone el equipo; quién sabe si al final del presente curso o al siguiente.

Por lo pronto, en el acuerdo quedan cerrar flecos referentes a la forma de pago del salario del jugador mientras siga cedido en Mestalla. Giorgi, que ya solo tiene en mente el ValenciaCF -de momento hasta verano- será jugador del Liverpool y el ValenciaCF ingresará una cantidad superior a los 35 millones de euros entre fijo y variable.

Solís, en la previa a la cita en Vigo, ya confirmó de manera indirecta la continuidad del internacional en Mestalla, aceptando como «buena» esa operación -como el resto del mercado valencianista. Mestalla disfrutará, al menos, de uno de los mejores porteros del mundo una temporada más.

Suscríbete para seguir leyendo