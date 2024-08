Diego López pide perdón: "Tenemos que gestionar el momento, no podemos repetir la imagen"

El extremo asturiano del Valencia Diego López pidió perdón tras el encuentro ante el Celta porque no se vio al Valencia de la temporada pasada, aunque también reclamó "calma y paciencia" porque tienen que "saber gestionar el momento" y sobre todo no "volver a repetirlo".

"Hay que tener calma, paciencia, saber gestionar estos momentos y trabajar", argumentó el campeón olímpico, que precisamente fue el autor del único tanto del Valencia en Balaídos, donde el equipo de Rubén Baraja perdió 3-1, en un partido tras el que pidió humildad porque "no puede volver a repetirse" la mala imagen que ofrecieron.

Diego López, en declaraciones facilitadas por el club, aseguró que no tiene dudas de que el equipo le dará la vuelta a la situación, porque, dijo, no hicieron un buen partido y no quieren que "este sea el Valencia que se vea durante todo el año".

"En general desde los primeros minutos nos ha costado mucho gestionar bien la presión en la que presionaba el Celta, nos encontramos con el gol y tuvimos otra ocasión para intentar el 0-2, pero nos empatan muy rápido, el segundo gol nos afecta mucho y aunque mejoramos un poco la segunda parte, el tercer gol nos dejó sin opciones", afirmó López.

"Más que por la derrota es por el juego que se ha visto. Nos ha costado. Por momentos hemos intentado jugar, pero muy poco. Nos afecta (el resultado), pero por suerte el miércoles tenemos otro partido y tenemos la oportunidad de volver a jugar. Hay que trabajar, cambiar y corregir cosas y queremos reencontrarnos con la victoria", comentó el asturiano.

Así, recalcó que si algo tiene el equipo es "ganas, ambición y actitud" y que aunque realizaran un mal partido, "este equipo siempre quiere", por lo que pidió perdón a la afición, reclamó volver a ser humildes, porque "la humildad te da todo", e insistió en que lo de Balaídos no se puede repetir.

El Valencia acumula ahora mismo nueve jornadas ligueras seguidas sin ganar y de esos nueve encuentros ha perdido seis. De hecho, el equipo de Baraja no logra la victoria desde el pasado 15 de abril, cuando ganó cero a uno en Pamplona ante el Osasuna.