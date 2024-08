Kempes desnuda la crisis endémica del club

Poco después de la derrota en Vigo, Mario Alberto Kempes alzó la voz a través de un vídeo en redes sociales en el que «respetuosamente» y «con el corazón» reclama al máximo accionista, Peter Lim, «que ceda el control del Valencia CF a alguien que pueda devolverle su gloria». El exjugador argentino apela a quienes quieren y sienten el club a «no permitir que su grandeza se pierda en la mediocridad», después de dos jornadas en las que el equipo de Rubén Baraja ha sido incapaz de estrenar el casillero de puntos y acumula tan solo dos empates en nueve partidos de Liga desde que el 15 de abril se impuso a Osasuna (0-1) en la jornada 31 del pasado curso.

Desde hace cuatro meses, los blanquinegros se han desplomado mientras la afición únicamente ha podido disfrutar de dos victorias en los amistosos frente al Benidorm, a finales de mayo, y al Eintracht de Frankfurt en el Trofeu Taronja. La gravedad de la situación ha hecho que Kempes no pudiera permanecer más tiempo callado conteniendo el dolor. Y cuando la leyenda más icónica desde la fundación de la entidad en 1919 abre la boca, al menos, sus palabras son escuchadas por el valencianismo en bloque. No hay otro referente de su altura.

«Queridos socios y aficionados, señor Peter Lim... Como exjugador del Valencia me duele profundamente ver la situación en la que nos encontramos: dos partidos jugados, dos derrotas. Esto no es el Valencia CF que conocemos ni lo que nos merecemos todos como afición. El Valencia es más que un club de fútbol, es una institución rica en historia, pasión y con un legado que debe respetado», afirma el campeón mundial en 1978.

Borrado de Europa

El ‘Matador’, capaz como nadie de mover la conciencia del valencianismo, pide respeto directamente al máximo accionista. «Quiero dirigirme expresamente al señor Lim: El Valencia necesita alguien que lo lidere, pero que esté comprometido con el éxito y la historia que tiene. Son tiempos difíciles, no lo negamos, pero no podemos permitir que la grandeza de este club se pierda en la mediocridad», indica en una clara alusión a un equipo que va camino de seis temporadas sin pisar los estadios del Viejo Continente. Algo muy diferente de la brillante trayectoria en las competiciones UEFA que exhibía antes del desembarco del empresario singapurense en 2014. Kempes, de hecho, levantó como artillero valencianista los títulos europeos de la Recopa y la Supercopa en 1980.

Aunque desde la distancia que significan los miles de kilómetros que separan València de Miami (Florida), donde reside en Estados Unidos, la huella imborrable que dejó su pierna izquierda en Mestalla y el cariño interminable que recibe a diario por parte de los valencianistas hacen que viva la pasión por el equipo como si hubiese nacido en el ‘Cap i Casal’. Por esta razón, el argentino de Bell Ville siente la necesidad de clamar por que el club pueda recuperar «su gloria». «Si este señor no se siente en condiciones de llevar al club donde merece, le pido, respetuosamente, con el corazón, que dé un paso al lado y ceda el control a alguien que pueda devolverle su gloria. El Valencia es un símbolo de orgullo para todos los que lo queremos».

En un contexto en el que son pocos los exjugadores y leyendas que se pronuncian sobre los daños que genera la gestión de Lim al Valencia y sus aficionados, Mario Kempes ha destacado en la última década por no poner freno a su libertad de expresión y manifestar lo que piensa y siente. Como consecuencia de ello, en febrero de 2017, el Valencia de Meriton decidió retirarle la condición de embajador internacional de la entidad, cargo simbólico que ejercía desde 2013 bajo la presidencia de Amadeo Salvo. «Oficialmente, se me ha comunicado que ya no soy más el Embajador del Valencia CF», dijo el 5 de febrero de hace siete años y medio.

Ese mismo deslizó que la destitución se había producido por sus opiniones críticas: «Mis sentimientos para este club no cambiarán y seguiré dando mis opiniones sobre lo que desde mi punto de vista no sea correcto. Amunt!». En aquel mismo comunicado ya apuntó que «lamentablemente, estamos en presencia de un equipo que está perdido». Una frase que se une a un repertorio con el que a lo largo de los años ha retrato los males que padece el Valencia. Por ejemplo, con sentencias, como «no me gusta que los representantes quieran controlar el fútbol», «es muy preocupante lo que pasa, sin proyecto ni ideas» o «espero que se tomen decisiones profesionales y no por amiguismo». Asimismo, cabe recordar como en mayo de 2021 se unió a una de las grandes manifestaciones que ha habido contra Lim con el siguiente mensaje: «Todos debemos juntarnos y ayudar a que el Valencia vuelva a ser el Valencia que lucha con los grandes».

Manuel Botubot, compañero del ‘Matador’ en el equipo de finales de los 70, reaccionó así tras las palabras del argentino: «Un equipo tiene que tener una cabeza visible, ese es Mario Kempes. Me alegra saber que estás en la lucha deportiva para lo mejor para nuestro Valencia. Nuestro equipo y la ciudad necesitan el reconocimiento deportivo que siempre tuvieron». Hombres como Botubot, Javier Subirats o Santiago Cañizares son exjugadores que se han unido como Kempes en la crítica a Meriton.

Colista de LaLiga

La preocupación mostrada por Kempes, autor de 149 goles en partidos oficiales con los de Mestalla, está motivada por la desaparición del equipo en el vagón de los grandes. Tras el inicio de la Liga, los blanquinegros marchan últimos con un cero de seis. Un mal comienzo que el conjunto del ‘Pipo’ tiene tiempo de sobra para poder corregirlo. Sin embargo, los temores sobre la marcha del Valencia se fundamentan en una trayectoria torcida desde mediados de abril. Carente de experiencia y de refuerzos en prácticamente todas las líneas, la plantilla no aguantó el ritmo competitivo en el tramo final del pasado curso.

Inflexión negativa

Después del triunfo en El Sadar, gracias a un tanto del reaparecido André Almeida, los valencianistas encararon los últimos siete duelos séptimos en la tabla -posición de Conference League- ilusionando a los aficionados, por primera vez en mucho tiempo, con la opción de volver a Europa. Sin embargo, en los partidos decisivos, el Valencia se esfumó perdiendo la solidez defensiva que había exhibido en la primera vuelta de la competición.

Desde entonces, los de Baraja no han podido vencer en ninguno de los nueve partidos oficiales que han jugado. Perdieron contra Betis (1-2), Alavés (0-1) y Girona (1-3) en casa, y a domicilio con el Barça en el Lluís Companys (4-2) y la Real Sociedad de San Sebastián (1-0); y empataron en Mestalla ante el Rayo Vallecano sin goles y en Vigo con el Celta (2-2). Durante los últimos siete partidos de la Liga 23/24, el Valencia fue el conjunto de Primera División que menos puntos sumó. Tan solo dos de 21. Una cifra que aumenta su dosis dramática tras el arranque liguero. Dos puntos de 27. El Valencia es hoy el colista de la Liga y el conjunto con peor rendimiento de entre los 17 que se mantienen en la máxima categoría.

Sin obviar la crisis económica y social de un club que ha propiciado que la ciudad no forme parte de las sedes españolas para el Mundial 2030, a día de hoy, los problemas deportivos centran los miedos del valencianismo. La fragilidad en defensa, con 18 goles encajados desde Pamplona, condena a un grupo falta de talento ofensivo. Frente al Barça (1-2), Baraja sufrió su primera remontada en contra en Mestalla, una situación replicada el viernes tras adelantarse en Balaídos (3-1).

