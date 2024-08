Valencia CF: el equipo con más penaltis en contra en la historia de LaLiga

Los datos no engañan, simplemente están ahí y demuestran una realidad. El Valencia CF es el equipo de la historia de La Liga con más penaltis en contra pitados. Es una sencilla verdad, lo demuestran los documentos que han recogido la información de la liga española desde que inició en la temporada 1928-1929. Desde entonces suman un total de 429 penaltis cometidos, con una diferencia considerable con el segundo equipo del ránking, el RCD Espanyol, que cuenta con 397 penas máximas en contra. Nada más y nada menos que 32 menos. La lista la completa el Athletic Club en tercera posición con 385 penaltis cometidos.

Cerca de estos números se encuentra el Sevilla FC, con un total de 381 penaltis en contra tiene tan solo 4 menos que el conjunto de Ernesto Valverde. Finalmente, el que cierra este top cinco de equipos de la Liga con más penaltis en contra es el FC Barcelona, aunque son muchos más los penaltis que han podido transformar en portería contraria, que los que a ellos le han intentado meter. 358 es el número de penaltis que les han pitado en contra, mientras que 529 son los que les han favorecido. Mientras tanto, el Valencia ha lanzado un total de 480 penaltis, por lo que son 51 más de los que ha recibido.

Al contrario que los de Mestalla, los pericos presentan una cifra negativa entre los recibidos y cometidos, que se queda en -11. Por su parte, el conjunto rojiblanco tiene un balance positivo de 55, de modo que los leones han tirado desde los 11 metros, 440 veces, mientras que el Sevilla presenta una diferencia entre los recibidos y cometidos menor, con un +15. Y es que, las polémicas arbitrales acompañan a la historia del conjunto del ‘Pipo’ Baraja, al que las estadísticas demuestran que le pitan un penalti cada seis partidos. Esta temporada 24-25, con tan solo dos jornadas completadas, el equipo blanquinegro suma un total de dos penaltis en contra. El primero de ellos fue contra el Barça en Mestalla, del que cada puede tener su interpretación, pero sin olvidar que el que toma la decisión final siempre es el colegiado.

Sin embargo, el que se pitó hace dos días en Balaídos no debería tener tanto margen de error, pues para ello existe una normativa que indica cuando una acción conlleva a que se tire desde los once metros y cuando no. La controversia viene por la aplicación de la circular procedente del Comité Técnico Árbitral que asegura que «no será infracción» la «mano procedente de un despeje de un compañero de equipo». Esta vez, y tal la peinada de Javi Guerra, el balón cayó accidentalmente en el brazo de Hugo Duro, justo atrás del mediocentro. Munuera Montero no dudó en pitarlo y así como anteriormente se tiró varios minutos pendientes del VAR revisando el tanto de Diego López por posible juego peligroso, esta vez resolvió rápidamente.

La situación, por suerte, no imitó a la de la jornada anterior y esta vez el guardameta georgiano si que alcanzó a coger el balón, después de adivinar a la perfección el tiro de Iago Aspas. Del total de penaltis que le han lanzado al Valencia, 288 se convirtieron en goles, 94 consiguieron frenarlos y 47 fueron fallidos. Dentro de los 94 parados, Mamardashvili ha conseguido atajar cuatro penales, tres de ellos el curso pasado. Con esas estadísticas, el guardameta de Mestalla se convirtió en el que más pudo detener durante la pasada temporada. Al final, el problema de que te piten tantos penaltis en contra acarrea uno mucho mayor, la probabilidad de ganar es menor. Dos derrotas, dos partidos. Desde el curso 16-17 el conjunto valencianista no había vuelto a perder los dos primeros encuentros ligueros.