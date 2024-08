Vinculan a Stefan Bajcetic con el Valencia CF

Avanza el mercado de fichajes y con él los movimientos y también los rumores. En el contexto del actual Valencia CF es difícil imaginar más movimientos, más si cabe tras las recientes declaraciones de Javier Solís, sintiéndose "contento" porque "dentro de nuestras posibilidades" el club de Mestalla cuenta actualmente con cuatro refuerzos esta ventana estival y con ninguna baja.

El gerente valencianista así lo manifestó en la previa del Celta-Valencia en Balaídos, un partido que de nuevo dejó en evidencia la triste realidad del club. Una "realidad" de la que ya alertó Rubén Baraja en la previa. "Sin inversión es difícil imaginar otro escenario". O lo que es lo mismo: dos partidos, dos derrotas y peores sensaciones y si no llegan jugadores de nivel para elevar el nivel general de la plantilla este Valencia CF está condenado a la mediocridad.

En este contexto alarmante, donde urgen movimientos pese a la tranquilidad de dentro del club, son diferentes las fórmulas y las opciones con las que vinculan al club de Mestalla. Si bien Solís desveló que el club estaba en la obligación de estar bajo alerta por si surgen opciones o por si sale algún jugador, poder reemplazarlo, es difícil imaginar que dentr ode las limitaciones económicas el club se lance a por un fichaje tras las llegadas de Rafa Mir y Dani Gómez (cesiones) y los fichajes de Stole (gratis) y de Luis Rioja (algo menos de 1.5 'kilos').

La situación de Stefan Bajcetic

En en este contexto en el que aparece el nombre de Stefan Bajcetic. El talentoso pivote, de 19 años, tiene contrato con el Liverpool (cuadro al que se fue con 16 años procedente de la cantera del Celta) hasta 2027 pero busca más protagonismo. Es ahí donde le surgen varias opciones en España.

Tal y como apuntó el diario La Voz de Galicia, el Valencia CF sería una de las opciones encima de la mesa. Una operación que quedaría enmarcada en un contexto de negociación entre Liverpool y Valencia CF que ya viene de semanas por la situación de Mamardashvili. Ahora bien, el cuadro valencianista no es el único con el que vinculan al centrocampista. También Real Sociedad, la UD Las Palmas y el propio Celta, club que lo crio futbolísticamente, andarían tras sus pasos. En Anfield no ven mal una salida del jugador para que gane confianza y disponga de minutos, si bien ponen una única condición: pese a su polivalencia, debe jugar de mediocentro y no de cental (donde también ha ejercido).