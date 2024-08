Corona se escuda en el "bloque"

Miguel Ángel Corona, director deportivo del Valencia CF, compareció en la presentación de Luis Rioja a pocos días de que el viernes noche (23:59 horas) se dé por cerrado el mercado de verano. El toledano confirmó la inminente venta al Liverpool de Mamardashvili, que continuará una temporada más en Mestalla en calidad de cedido, así como la más que probable salida de Cenk Özkacar, «dependiendo» también de poder encontrar un recambio de «garantías competitivas». No obstante, apenas arrojó luz sobre las posibilidades reales de lanzarse a por nuevos refuerzos que den un impulso a la plantilla, ni tampoco sobre los objetivos por los que peleará el equipo más allá de partido a partido.

En el palco VIP del estadio, Corona aludió al discurso trazado en el club para dar respuesta cada vez que se cuestiona sobre la urgencia de fichajes que sufre el Valencia de Rubén Baraja. El vigesimoquinto equipo en el ranking de gasto en fichajes en el fútbol español, decimoctavo en la Liga. Mientras pone en valor que no se haya producido la salida de ninguno de los pilares del equipo -Giorgi, Mosquera, Pepelu, Javi Guerra y Hugo Duro-, el exjugador del Almería recuerda una vez más la situación económica de la entidad. Ahora, haciendo referencia incluso a los «tipos de interés».

El director deportivo dijo que en el Valencia se sigue mirando el mercado por si es posible mejorar el plantel, eso sí, siempre dentro de las restricciones económicas fijadas por Peter Lim. «La deuda del club todavía sigue siendo elevada, y los tipos de interés suben y comen muchos de los recursos de la entidad. Los problemas no se solventan de modo inmediato», describió Miguel Corona, quien comentó que «se está trabajando para estabilizar el club financieramente y tener la plantilla más competitiva posible». «Nuestro objetivo es mantener un bloque sólido, y estamos resistiendo ante la cantidad de ofertas que hemos recibido por algunos jugadores», agregó.

Pide «calma»

Preguntado directamente por si en los días que restan hasta el cierre llegará algún defensa o mediocentro, el ejecutivo argumentó que confía en disponer a partir de septiembre de «la mejor versión del equipo». «Con Mosquera, con más días de vuelo que el año pasado, la experiencia que ha adquirido Tárrega, el crecimiento que muestra Yarek, con la vuelta de Gayà... somos optimistas en cuanto al rendimiento que podemos tener esta temporada», afirmó.

Por ello, llamó a la «calma» y «no entrar en pánico» al recordársele que el Valencia es hoy colista de la Liga con un cero de seis en las dos primeras jornadas, además de encadenar con el final del pasado curso una triste serie de dos puntos sobre 27 posibles. Entonces, el equipo de Baraja perdió toda opción de jugar en Europa en un epílogo de campeonato horrible. «A nadie le gusta empezar así, sabíamos de la dureza del calendario, pero estamos con calma y tranquilidad. Esto no ha hecho más que empezar. Las sensaciones del primer tiempo ante el Barcelona son fantásticas, extraordinarias, no creo que nadie coja como referencia ese rendimiento tampoco. Nadie puede entrar en pánico al verlo y seguro que mejoraremos. Tenemos varias bajas (sin Canós, Fran Pérez, Gayà, más Diakhaby...), cuatro en una plantilla de 20 futbolistas de campo... Calma. Confiamos en mejorar pronto».

Cuando escucha hablar de los objetivos naturales para un club de la dimensión del de Mestalla, el director deportivo vuelve a recurrir a la situación financiera y al «crecimiento» de unos jugadores que con tiempo pueden ofrecer un mayor rendimiento. «Resolver los problemas económicos no es algo que se logre de la noche a la mañana. No obstante, aspiramos a ser el mejor equipo que se pueda enfocándonos en el crecimiento de nuestros jugadores y en mantener un bloque sólido. Muchas veces, el tiempo te da esa mayor competitividad», indica. Desde los inicios de la pandemia, en marzo de 2020, el Valencia no ha vuelto a jugar una competición europea, una ausencia continuada que explicó la falta de músculo financiero en el club.

Sobre el objetivo de temporada, Corona pasa palabra: «Intentamos trasmitir la mayor ambición cada partido, ganar, ser competitivos... y preparar al equipo para eso». «Mejor o peor plantilla lo decidirá el terreno de juego. El año pasado se decía que era peor y el rendimiento fue mejor. Tenemos reforzada la portería, cuatro delanteros desde principio y presentamos hoy el extremo que queríamos. Estamos en lo marcado, más o menos, manteniendo el bloque y aguantando», reiteró el de Talavera de la Reina.

En relación con la aportación que espera de Luis Rioja en la «posición de extremo», Corona resaltó que es «un jugador con mucha experiencia en la Liga que ayudará a cumplir los objetivos». «En este mercado hemos ido por delante pensando que podría haber alguna venta», añadió. Al respecto de la de Giorgi, reafirmó que el acuerdo cercano con los ‘reds’ «incluye que se quede esta temporada».

Por último, sobre los casos de Cenk y Samu Castillejo en la operación salida comentó: «Evaluamos una oportunidad que protege la inversión en Cenk. Se resolverá pronto. Dependería de cómo podemos responder al mercado con garantías competitivas. La situación de Samu es transparente y asumida por él. Buscamos una solución en el mercado».