Seis años de la última gran inversión de Peter Lim

Se cumplen seis años del fichaje de Gonçalo Guedes por el Valencia, la última gran inversión de Peter Lim. El máximo accionista pagó 40 millones de euros para hacerse con los servicios del extremo portugués en el mercado de fichajes de verano de 2018, convirtiéndose así, en el fichaje más caro de la historia del club.

Gonçalo Guedes llegó al Valencia Club de Fútbol en calidad de cedido en la temporada 2017/18. En su primera estancia en la ciudad del Turia, el luso demostró un nivel muy por encima de sus compañeros, convirtiéndose en uno de los principales argumentos ofensivos del equipo blanquinegro, especialmente en el inició de la campaña: acabó el curso con 5 goles y 9 asistencias en 33 partidos de liga. Una temporada que hizo que Marcelino García Toral, entrenador en aquella época, apostara por el extremo izquierdo para el siguiente año.

Una vez llegado el mercado de verano de la temporada 2018/2019, la entidad pagó 40 millones de euros al París Saint Germain para hacerse con los servicios del jugador. La adquisición del portugués colocó al Valencia entre los equipos más grandes de LaLiga y no tardaría en responder con títulos. Gracias a Guedes y al resto de jugadores, el equipo consiguió ganar la Copa del Rey del 2019. Una edición muy recordada por la afición valencianista por la remontada in extremis ante el Getafe en cuartos de final, con un hat-trick de Rodrigo Moreno y por la final ante el Fútbol Club Barcelona.

Dani Parejo levanta la Copa del Rey conseguida por el Valencia en 2019. / EFE

Una inversión venida a menos

Los dos mercados de fichajes de la temporada 18/19 supusieron para Peter Lim un gasto de 124,20 millones de euros, una cantidad de dinero muy elevada dentro de la historia del Valencia Club de Fútbol. La siguiente campaña, 19/20, Meriton volvió a desembolsar 76 millones de euros. Sin embargo, el punto de inflexión aparece con la pandemia por el Coronavirus, cuando el máximo accionista decidió cerrar el grifo.

Lim ya no autorizaba más perdidas en la gestión. No se podía fichar a nadie si antes no había ingresos y si superaba el coste de la plantilla, una medida que a día de hoy todavía se mantiene vigente. Unas reglas que se empezaron a notar ese mismo año, ya que durante la campaña 2020/2021 solamente hubo un gasto de 50 mil euros por la cesión de Christian Oliva. Las siguientes tres temporadas fueron bastante similares: 21/22 (13,35), 22/23 (12,5) y la 23/24 (10,4).

Hasta el momento esta campaña, el club ha fichado a Stole Dimitrievski (gratis), Rafa Mir (cedido), Dani Gómez (cesión a cambio de 150.000 euros) y Luis Rioja (1.2 millones), un total de 1.35 millones a menos de una semana del cierre del mercado.

El Valencia se encuentra actualmente en una situación límite. Las malas decisiones tomadas por los altos cargos están llevando al club a coquetear en alguna ocasión con el descenso. Si la situación no cambia radicalmente y Peter Lim empieza a realizar una gestión eficiente, el equipo podría verse en el fondo de la clasificación.