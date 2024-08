Sergi Canós empieza con el grupo y Cenk Özkacar se entrena al margen

Novedades en el entrenamiento del Valencia CF de este lunes en la Ciudad Deportiva de Paterna. Sergi Canós empezó con el resto de sus compañeros la sesión de trabajo, en el que no participó el central turco Cenk Özkacar, que se ejercitó al margen a cuatro días de que termine el mercado de fichajes y con su futuro en el aire.

El futbolista turco no ha disputado ningún minuto durante las dos primeras jornadas de Liga, pues tras la llegada de Yarek Gasiorowski del Europeo sub-19 y de Cristhian Mosquera procedente de los Juegos Olímpicos de París, Rubén Baraja ha optado por los dos jóvenes centrales antes que por el internacional otomano, del que no se descarta que pueda salir antes del cierre del mercado de fichajes. De hecho, taly como apunta Tribuna Deportiva, el Valencia negocia con otro central para sustituirle, pero hasta que no lo cierre no dejará salir al turco. El Valladolid sigue siendo una de las opciones más claras.

El jugador, de 23 años, disputa ahora mismo su tercera temporada en el Valencia, aunque con el Rubén Baraja tan solo ha contado con continuidad al final de la pasada temporada tras la lesión de Mouctar Diakhaby, lo que obligó al técnico vallisoletano a ubicar al turco junto a Mosquera, aunque en las últimas jornadas Baraja ya optó por Yarek y no por Cenk.

Canós a las órdenes de Baraja

Por su parte, Canós, que ya se ejercitó este pasado domingo con sus compañeros, volvió a realizar parte de la sesión con la primera plantilla, aunque no pudo completar la totalidad de los entrenamientos. El Valencia continúa la preparación de cara al encuentro de este miércoles en el Nuevo San Mamés, donde Baraja sólo contará con dos extremos disponibles de la primera plantilla, Diego López y Luis Rioja, lo que podría empujar a Rafa Mir a la delantera, junto a Hugo Duro, y sacar del once al portugués André Almeida.

Ante la falta de extremos, Rafa Mir se colocó en el extremo diestro y André Almeida en la media punta, aunque la llegada de Rioja, que ya tuvo minutos en Balaídos, podría cambiar el once titular ante el Celta, que fue el mismo que ante el Barcelona en la primera jornada.