Baraja: "No va a salir nadie de aquí sin recambio"

Rubén Baraja lo tiene claro y asegura que "no va a salir nadie de aquí" sin recambio. El entrenador del Valencia CF habló este martes de la situación de Cenk Özkacar y asegura que es "una opción abierta de salida". El técnico también calificó de "gran venta" la salida de Giorgi Mamardashvili al Liverpool en la rueda de prensa previa al partido ante el Athletic este miércoles en el Nuevo San Mamés.

Baraja, que aseguró que Cenk no viajará a Bilbao por esa opción de salida, incidió en que no saldrá nadie si no pueden "traer un jugador que tenga características diferentes a las suyas", a pesar de que también explicó que el mercado está abierto y que hay situaciones que no controla. No obstante, su sensación es que "puede haber algún cambio", aunque no espera muchos movimientos: "Si un jugador se va, vendrá otro. Eso es algo que consideramos fundamental para completar una plantilla de veinte jugadores, con tres porteros", comentó Baraja en la previa del encuentro ante el Athletic Club.

Rubén Baraja, en rueda de prensa. / Bustamante

Venta de Mamardashvili

El entrenador valencianista también analizó el traspaso de Mamardashvili, del que dijo que está "muy avanzado" y que es una situación que espera que "se pueda definir ya", aunque matizó que para el Valencia lo más positivo es que pueda jugar un curso más en el club de Mestalla en calidad de cedido. "El club también hace una gran venta, que para la economía del club se preveía necesaria, y deportivamente intentará hacer una buena temporada y ser determinante en el equipo", subrayó Baraja, que destacó que, dentro de todo lo sucedido, su continuidad es "una buena noticia".