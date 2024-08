Baraja habla del Athletic-Valencia y de los nombres del mercado de fichajes

Derrota Celta

No estuvimos bien, no supimos afrontar el partido, cuando tu necesitas estar muy bien en muchas cosas y algunas no las haces, siempre le das la posibilidad al rival de que te supere. Estoy convencido de que mis jugadores son capaces de hacer las cosas bien y en eso es lo que estamos insistiendo. Este es el objetivo que yo me planteo para lograr nuesta identidad