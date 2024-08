Cenk entrena al margen pendiente de salir y Canós no acaba la sesión

Cenk Özkacar se ejercitó por segunda jornada consecutiva al margen de la plantilla del Valencia en el entrenamiento previo a l partido ante el Athletic y no viajará con la expedición valencianista al Nuevo San Mamés, un estadio en el que tampoco que estará el extremo Sergi Canós, que no acabó la sesión de este martes.

El futbolista de Nules lleva desde este domingo realizando varios de los ejercicios con el grupo, aunque su presencia para este primer partido de la semana está descartada, tal y cómo ha anunciado Rubén Baraja en la rueda de prensa previa al encuentro, al que no ha podido acabar ninguno de las tres sesiones dirigidas por Rubén Baraja al seguir recuperándose de una lesión en el sóleo izquierdo sufrida hace casi un mes. Eso si, el entrenador es optimista de cara a poder tener de vuelta al jugador para el partido del sábado en Mestalla frente al Villarreal.

No obstante, el técnico del Valencia CF sí que podrá contar con el extremo andaluz Luis Rioja, que completó con normalidad el entrenamiento de este martes después de haber tenido minutos el pasado viernes en Balaídos y podría ser incluso titular ante el Athletic Club.

Salida de Cenk

El club sigue trabajando en la salida del turco Cenk Özkacar, que desde el lunes no entrena con el resto de sus compañeros al activarse una opción para su salida de manera "inminente". El central no estará en la convocatoria para viajar a Bilbao. "Está viviendo una situación especial, este partido no va a estar. Son situaciones que pasan en el mercado. No va a viajar", aseguró Baraja. "Estamos en pleno mercado y estas situaciones se pueden dar. No va a salir nadie de aquí sin tener otro jugador que nos pueda dar otras características al juego", explicó el entrenador del Valencia CF.