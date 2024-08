Rotaciones en un Valencia escaso de recursos

El Valencia CF afronta la tercera jornada de LaLiga EA Sports, la primera intersemanal de la temporada. La salida a San Mamés supone el tercer encuentro en tan solo once días, cifra que irá in crescendo cuando el próximo sábado dispute en Mestalla frente al Villarreal su cuarto enfrentamiento en 14 días. A una media de 1 partido cada 3,5 días, Baraja se enfrenta al reto de efectuar rotaciones con una plantilla falta de recursos y lastrada por las lesiones. Con Gayà, Diakhaby y Fran Pérez, todavía lejos de ver la luz al final del túnel, Canós, tras "las buenas sensaciones de estos últimos días, podría reaparecer" frente al submarino amarillo, según ha podido confirmar el 'Pipo' en la rueda de prensa previa al Athletic.

Las rotaciones son fundamentales para cualquier equipo en estas fechas en las que se acumulan un alto número de encuentros en un espacio de tiempo reducido con partidos entre semana. Más si cabe si los resultados en este arranque liguero no acompañan y es necesario un giro de guion urgente. "Tengo que buscar rendimiento dentro del equipo, tengo que modificar si las cosas no salen. Dentro de lo que tenemos, la plantilla tiene que mejorar el rendimiento, todos tienen ganas de aportar y yo tengo que darles también esa posibilidad", comentó Baraja. El técnico dejó a entrever que se producirán cambios en su planteamiento con el objetivo de dar oportunidades a los jugadores que cuentan con menos minutos y de revertir la mala dinámica en la que se encuentran.

Uno de ellos podría ser Luis Rioja. La situación de los extremos exige una mayor rapidez en la integración del andaluz y, según su mister, es probable que cuente con minutos o, incluso, entrar desde el inicio: "La situación de las lesiones de Canós y Fran, nos hicieron que tuviera que jugar, pero vamos a darle tiempo para que se integre lo más rápido. Es un jugador que nos puede dar muchas cosas en banda izquierda".

Escasez de efectivos

El equipo valencianista está sufriendo en demasía por la falta de recursos a la hora de encarar los segundos 45 minutos. De hecho, de solo contar las segundas partes, el Valencia sería el equipo que menos puntos habría sumado de La Liga en las últimas diez jornadas. La idea de rotar y, a su vez, mantener la competitividad, se prevé complicado para una plantilla escasa de efectivos y que no logra aumentar su rendimiento con las incorporaciones desde el banquillo.

La falta de inversión por parte del máximo accionista convierte en ardua tarea el construir un equipo con alternativas y piezas específicas para demarcaciones concretas, lo que obliga al técnico valencianista a situar jugadores fuera de su posición. El caso de Rafa Mir es el claro ejemplo. El conjunto se vio superado en defensa por el costado que ocupaba el murciano en ambas jornadas. El modelo de club de Peter Lim obliga al Pipo a reconstruir jugadores en demarcaciones que no son las suyas, algo que no acaba de convencer al vallisoletano. "No me gusta inventar, trato de poder a cada uno en su sitio", añadió.

Sobresfuerzo

Otro de los factores a tener en cuenta es la dosificación energética del cuadro valencianista. Por las características de los futbolistas, el estilo de juego del equipo y un Mestalla exigente, los jugadores se dejan la piel en el campo, desfondándose por completo durante su estancia en el terreno de juego. Los comienzos de temporada suelen ser duros, debido a que algunos jugadores llegan justos de las competiciones internacionales y a que la energía se agota más rápido, pero el factor cansancio se acentúa aún más en un Valencia CF sobre exigido físicamente.